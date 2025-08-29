L’approdo e poi gli abbracci. Nuovo sbarco di migranti, chissà se sarà l’ultimo

Erano quasi le nove del mattino quando l’Humanity 1 è entrata in porto, dando il via al 24esimo sbarco a Ravenna in poco più di due anni e mezzo. Quello che potrebbe essere, nelle parole del sindaco Alessandro Barattoni, "l’ultimo sbarco fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale delle città individuate come porto sicuro". Le mani che salutano, gli occhi sorridenti o commossi dietro le mascherine e i sospiri di sollievo. A bordo della nave dell’ong tedesca Sos Humanity c’erano 51 persone soccorse lo scorso sabato in acque internazionali al largo della Libia. Si tratta di persone provenienti da Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Guinea e Gambia.

Nello specifico, a sbarcare sono stati 45 uomini e 6 donne. Di questi, una ventina erano minori non accompagnati, tra cui anche una ragazza di sedici anni dalla Nigeria che viaggiava sola. I più giovani avevano 12 anni. Gli operatori dell’ong hanno raccontato: "Nonostante i cinque giorni di navigazione verso Ravenna le condizioni di salute sono stabili, ma è evidente che in Libia non hanno avuto accesso a cure per anni. Alcuni ci hanno raccontato di essere stati lì per molto tempo e di aver subito respingimenti, torture e stupri nei centri di detenzione".

Ad accogliere i migranti in banchina c’era il personale sanitario, i volontari della Croce Rossa, le forze dell’ordine e gli operatori del Comune. Dopo le operazioni di attracco, sono saliti a bordo della nave il personale del 118 e i medici dell Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) per effettuare un primo screening; insieme a loro anche la polizia di frontiera. Poco dopo i 51 hanno iniziato a scendere in banchina: prima le donne, poi i minori e poi anche gli adulti. Tanti gli abbracci con gli uomini dell’equipaggio della nave.

I migranti sono poi stati portati al Pala de André per i controlli medico-sanitari più approfonditi e per gli adempimenti di polizia. "Da qui - ha spiegato il prefetto Raffaele Ricciardi – le persone sono poi ripartite nelle varie destinazioni. Gli adulti resteranno tutti in regione, mentre i minori saranno ripartiti anche in Toscana. La ragazza minorenne andrà in una struttura dedicata in Molise, mentre i due più giovani, di circa 12 anni, andranno in una comunità a Bologna".