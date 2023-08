‘L’Arca dei Savori’ di Romagna per ripartire più forti di prima

Torna ‘L’Arca dei Savori’, manifestazione nata nel 2001 che valorizza il territorio, le tradizioni della civiltà contadina, i saperi e i sapori della tradizione romagnola. "L’idea del 2023 nasce dopo il periodo difficile post alluvione e frane in collina – dice Davide Missiroli del Teatro del Gusto, ex sindaco di Brisighella – l’esigenza era quella di andare nel territorio e stare a contatto con esso". La manifestazione, che si svolgerà il 26, 27 e 30 agosto, sarà divisa in due momenti. "Il primo momento – dice Ettore Pezzi, dell’associazione Il Lavoro dei Contadini – vedrà convegni, degustazioni e offerta gastronomica dei ristoranti; il secondo momento si terrà nelle aziende agricole, che offriranno prodotti". Infatti, il weekend del 26-27 sarà un itinerario fra tradizione e sapori con degustazioni di prodotti tipici ed enogastronomici del territorio. "Ristoranti, osterie e agriturismi dell’Unione della Romagna Faentina – afferma Ettore Pezzi – hanno preparato piatti legati ai grandi prodotti della Romagna che abbiamo scelto".

La manifestazione continuerà il 30 agosto negli spazi del convento della Comunità delle Suore Istituto Emiliani a Fognano. "Questo sarà un momento conviviale – dice Davide Missiroli –, è bello che sia proprio in uno dei monumenti storici più importanti, che in ottobre ha anche celebrato i 200 anni dalla sua fondazione. Il convento è uno scrigno che ha le sue mura, la sua storia e la sua cultura gastronomica". Alle 18 sarà allestito il Mercato Contadini e Artisti Artigiani e dalle 19 ci sarà un momento in ricordo di Tarcisio e Nerio Raccagni. "Sono stati due innovatori e uomini di cultura della Romagna – ricordano Pezzi e Missiroli – hanno portato la nostra terra al centro con la gastronomia. Dalle 20.30 ci sarà la cena: il ricavato della serata sarà devoluto alle suore".

"L’Unione della Romagna Faentina non è solo un’unione amministrativa – afferma il presidente dell’Unione, Massimo Isola – ma serve per costruire un immaginario collettivo, un vocabolario comune e ci aiuta a vederci come un territorio che ha elementi simili e una storia gastronomica estremamente forte, un’identità; il progetto ha anche a che fare con l’alluvione in collina che ha messo in discussione la sopravvivenza di aziende agricole e ha grande ricaduta anche sul turismo e sullo sviluppo economico".

Caterina Penazzi