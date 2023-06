L’architetto Rava "Alcuni quartieri furono progettati in maniera avventurosa"

Fra i faentini c’è chi pensa di lasciare le zone alluvionate. Tanti cittadini, in realtà. Pesa quanto successo, ma anche la paura che possa accadere di nuovo. "Molti mi chiamano dicendomi che intendono sistemare l’appartamento per poi venderlo, dal momento che non vogliono più abitare in quelle parti della città", rivela l’architetto e urbanista Paolo Rava. Eppure non è una novità che quattro quartieri costruiti a ridosso del fiume e in parte sotto al suo livello presentassero elementi di rischio: si tratta della zona rossa del Borgo, delle aree di via Lesi e via Lapi e del Borgotto (i primi due a est del fiume, i secondi a ovest), a cui va sommata una quinta area anch’essa allagata, e cioè l’Orto Bertoni.

"Se quei quartieri fossero stati costruiti più saggiamente, le alluvioni del 2 e del 16 maggio sarebbero sì state gravi, ma non apocalittiche, come invece è accaduto", immagina Rava. Ipotizzando che quelle fossero rimaste zone agricole, le sole aree abitate toccate dalle inondazioni sarebbero state le fasce più occidentali di via Fratelli Rosselli e via Testi, e la porzione di centro storico compresa tra corso Saffi e corso Garibaldi. Le persone costrette ad evacuazioni d’urgenza sarebbe state pochissime. La storia non si fa con i se, ma sarebbe bastato rifarsi alle idee che avevano guidato chi aveva costruito in precedenza.

"I romani avevano progettato la città in punti in cui sapevano che il fiume non avrebbe dato problemi", prosegue Rava. "In corso Mazzini di fatto non è accaduto nulla. Per lo stesso motivo il Borgo inizialmente era confinato nella sua parte più alta, quella che circonda la chiesa di Sant’Antonino". L’alluvione del 16 maggio ha però messo in crisi anche alcune di queste certezze: "L’acqua arrivata in piazza delle Erbe ha un chiaro responsabile, i 500 millimetri di pioggia caduti in un mese sulla Romagna; per questo motivo una parte di città che non era mai stata allagata si è ritrovata sommersa dall’acqua. Ma non diamo ai cambiamenti climatici più colpe di quelle che hanno. Le parti più basse del Borgo, il Borgotto, via Lapi e via Lesi sono state costruite e autorizzate in una maniera che giudico a dir poco avventurosa: le conseguenze sono quelle che tutti abbiamo davanti agli occhi".

A stupire maggiormente è il fatto che alcuni di quei quartieri sono di recente costruzione: in primis quello densamente popolato di via Lesi, ma anche i condomini affacciati fra via De Gasperi e via Rosselli, o alcune porzioni della zona rossa fra via Cimatti e via Pellico. Buona parte di quelle unità abitative ebbe il via libera degli uffici comunali quando il cambiamento climatico era già conosciuto da tempo, così come le sue possibili conseguenza.

"Questo non significa – precisa Rava – che in un’epoca di cambiamenti climatici in quei quartieri non si possa più abitare. Se lasceremo che la reazione dei cittadini sia questa, Faenza sarà travolta da un cataclisma sociale e urbano. Ecco perché è fondamentale costruire ora dei presidi a protezione di quei quartieri". Un progetto è già stato avanzato dall’ingegnere Marco Peroni: si tratta di creare nelle campagne a sud della città un’area – oggi agricola, che rimarrebbe tale – in cui poter dare sfogo alle acque del Lamone nel caso di piene che presentino un carattere di emergenza. "Si tratta di sistemi", conclude Rava, "che sarebbero dovuti essere realizzati ben prima di cominciare a costruire intorno al fiume. Allora non fu fatto: adesso è tempo di guardare in faccia la realtà".

Filippo Donati