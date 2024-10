L’Archivio di moda Mazzini apre le porte

Gli Archivi di ricerca Mazzini di Massa Lombarda aprono di nuovo i loro battenti al pubblico. Dopo il successo riscosso durante le giornate di primavera del Fai, organizzate nel marzo 2023, i 500.000 pezzi, fra abiti, scarpe e accessori potranno essere di nuovo ammirati il 19 e 20 ottobre prossimo nell’ambito dell’ottava edizione di ’ApritiModa’, iniziativa che propone un viaggio nel dietro le quinte della moda italiana. Le prenotazioni richieste per la visita agli Archivi di ricerca apriranno domani, lunedì 7 ottobre e andranno effettuate direttamente sul sito della manifestazione, all’indirizzo www.apritimoda.it.

"Spiegheremo come i designer della moda lavorano per creare nuovi modelli prendendo spunto da capi precedenti – spiega Benedetta Mazzini –. Saranno esposti manichini e saranno proiettati filmati. I visitatori potranno così scoprire cosa succede all’interno degli archivi di moda". Nati oltre 40 anni fa, con i primi modelli selezionati e raccolti da Attilio Mazzini, gli archivi sono raccolti su una superficie di 6.000 metri quadrati, nel capannone di via Castelletto 112, a Massa Lombarda. Oggi, quel luogo di ricerca è l’unico ed il più importante in Europa. Al suo interno, gli uffici stile delle grandi case di moda si documentano e prendono spunto analizzando abiti, calzature, borse e accessori di ogni genere. Alcuni abiti vengono anche "prestati", ma ad un gruppo ristretto di case di moda e mai indossati. Il circuito ApritiModa, al quale gli Archivi aderiscono, è nato da un’idea della giornalista Cinzia Sasso e permette di aprire le porte di aziende, laboratori e atelier con visite gratuite finalizzate a far conoscere le bellezze e i segreti della moda italiana. "L’iniziativa cade proprio nello stesso fine settimana del Vintage Festival di Lugo – precisa Benedetta Mazzini –. Ovviamente lo abbiamo comunicato ad Angelo Caroli, dell’Angelo Vintage Palace e promotore del Festival. La nostra intenzione è di cercare di mantenere vivo il territorio creando sinergie".

Per le visite all’Archivio storico Mazzini, i partecipanti potranno accedere il 19 e 20 ottobre dalle 10 alle 12,30, orario dell’ultimo ingresso e, nel pomeriggio, dalle 14,30 con alle 17. La visita avrà una durata di circa un’ora. L’ingresso è consentito a gruppi formati da 15 persone, su prenotazione.

Monia Savioli