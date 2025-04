L’arcivescovo Ghizzoni: "Impulso a Chiesa missionaria"

Francesco "è stato un Papa che ha dato un impulso importante per costruire una Chiesa missionaria, ‘ospedale da campo’". Un pastore "missionario e riformatore della vita della Chiesa di cui si sentiva grande bisogno". La missione per lui era verso tutti, "con un’apertura che abbracciava ‘tutti tutti tutti’ come ha detto più volte. Un messaggio molto sentito dalle persone, un cambiamento importante per la Chiesa".

L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni ricorda così il pontefice, morto il giorno di lunedì dell’Angelo all’età di 88 anni. "Era vicino alle problematiche pastorali delle chiese locali. Aveva una gran memoria, per i volti delle persone e dei vescovi. Io gli ho parlato del tema degli abusi e della rete che con il Servizio tutela minori abbiamo fatto crescere, coinvolgendo laici e donne. Lui in quell’occasione disse che è importante coinvolgere le donne in questa realtà". L’ultima volta che l’arcivescovo ha parlato di persona col pontefice è stato in occasione della "visita ad limina" del febbraio dell’anno scorso, assieme ai vescovi dell’Emilia-Romagna.

E anche in quell’occasione Papa Francesco è stato "un pastore", dice. "Abbiamo parlato con lui di tutto, ha dato consigli e suggerimenti". La Diocesi di Ravenna-Cervia ha celebrato, ieri sera in cattedrale, un rosario, molto partecipato, per papa Francesco. Invece questa sera, alle 19, sempre nel duomo, l’arcivescovo presiederà una messa in suffragio del pontefice.