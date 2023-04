L’arcivescovo guida la Via Crucis E stamattina messa in carcere

Nella serata del Venerdì santo, come da tradizione, nel cuore di Ravenna si è svolta la Via Crucis cittadina, con partenza alle 20.30 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore e conclusione a Sant’Apollinare Nuovo guidata dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni. Le meditazioni sono state ispirate al libro di don Tonino Bello intitolato ‘Maria, donna dei nostri giorni’, con uno sguardo alla Passione con gli occhi di Maria e delle donne. Il percorso ha previsto tappe nelle vie del centro e l’arrivo a Sant’Apollinare Nuovo con la benedizione finale da parte dell’arcivescovo. Oggi monsignor Ghizzoni presiederà la messa di Pasqua alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia.

Per leggere il messaggio dell’arcivescovo per la Pasqua, si può visitare il sito www.ilrestodelcarlino.itravenna.