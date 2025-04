L’area Ortazzo-Ortazzino . Un’oasi ora pubblica: "Paradiso di biodiversità adesso ancor più tutelato"

Il cancello dell’Ortazzo-Ortazzino ieri mattina è stato aperto, a sancire simbolicamente l’avvenuta compravendita dell’area, ora diventata pubblica. E dopo la prima breve visita ufficiale dell’oasi, è stato richiuso, col lucchetto. Perché il sito, tra la foce del torrente Bevano e Lido di Classe, una delle aree più preziose dal punto di vista ecologico e della biodiversità del Parco del Delta del Po, è diventato ufficialmente di proprietà pubblica ma, proprio per la sua tutela, non sarà aperto al pubblico. Se non, forse in futuro, per poche e controllate visite guidate in occasioni speciali e in una porzione di territorio, la zona B, a minor tutela.

Dopo numerose compravendite tra privati, l’ultima a marzo del 2023, l’area è stata ufficialmente acquisita lo scorso 2 aprile dal Parco del Delta del Po al prezzo di 516mila euro, grazie al finanziamento congiunto di Regione (255mila euro), Ente Parco (166mila euro) e Comune di Ravenna (95mila euro).

"È una vicenda nata tra la fine degli anni ’60 e l’inizo dei ’70 – spiega l’assessora regionale a Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Gessica Allegni – con un primo tentativo di lottizzazione dell’area, poi fermato per ordine della magistratura che ne dispose il sequestro". Da allora, l’intera superficie di 481 ettari, da tempo soggetta a liquidazione volontaria, è rimasta inutilizzata. "Poi – continua Allegni – si è andati avanti con diversi tentativi da parte del pubblico e da parte del parco per l’acquisizione, non tutti andati a buon fine, fino al 2022-2023 quando ci fu la vendita al privato da parte del liquidatore e grazie all’intervento del Parco, che rivendicò il suo diritto di prelazione, sostenuto dal Comune e dalla Regione, si è arrivati poi a condividere dal punto di vista economico una cifra che ha consentito al Parco di acquisire l’area". L’Ente Parco aveva dichiaratro infatti il proprio diritto di prelazione ma la vendita è comunque avvenuta nel marzo 2023 per 580mila euro. Venne quindi avviata un’azione legale per il riscatto dell’area, che ha portato a un’intensa fase di trattative con la nuova proprietà fino all’accordo per l’acquisto del sito al prezzo di 516 mila euro. "È un traguardo molto importante – continua Allegni – e quest’area integralmente protetta aggiungerà ulteriore valore alla disponibilità di verde e interesse naturalistico della Regione". In mattinata erano stati appesi al cancello due striscioni, uno recitava ’È un politicante da strapazzo chi vuole turisti nell’Ortazzo’. E sulla tutela dell’area, che non sarà a libero accesso, ieri sono stati messi dei punti fermi.

All’apertura del cancello erano presenti anche Aida Morelli, presidente del Parco del Delta, Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzione e l’assessore Igor Gallonetto. Non nasconde l’emozione il direttore del Parco del Delta Massimiliano Costa: "Questo è un sogno che diventa realtà. Siamo tutti dalla stessa parte, tifiamo per lo stesso risultato. Questo posto è uno dei luoghi più belli del Parco del Delta. Sono ambienti dove è il mare a dare l’apporto maggiore. È un paradiso di biodiversità, in particolare la parte settentrionale, classificata come zona A di tutela integrale, e ora fa parte del patrimonio pubblico". L’acquisizione dell’Ortazzo-Ortazzino consentirà di avviare interventi di miglioramento idraulico, necessari per garantire la funzionalità ecologica dell’area.