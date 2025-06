L’area verde del Mar. Ok al progetto esecutivo

L’area verde a fianco al Mar, sul lato nord del museo di via di Roma, sarà pronta dopo l’estate. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo di recupero e tra pochi giorni prenderanno il via i lavori di ripristino, per un totale di 37mila euro. L’area, di proprietà del Comune, tra il museo e la basilica di Santa Maria in Porto, non è mai stata utilizzata e ora diventerà uno spazio esterno a servizio del museo gestito dalla caffetteria. "Il Comune – spiega il direttore del Mar, Roberto Cantagalli – finanzierà i lavori di ripristino dell’area verde che inizieranno a breve e dureranno poche settimane, mentre l’allestimento, nella seconda fase, verrà realizzato dai gestori della caffetteria. Il progetto dell’allestimento è già pronto e sarà sottoposto al parere della Soprintendenza in questi giorni. Per la fine di settembre ci auguriamo che sia tutto pronto. Il recupero di quell’area arricchisce i servizi e l’accoglienza del Mar, gli orari saranno sganciati da quelli delle sale espositive, ma alla caffetteria e alla zona esterna rimane legata la project room che è una sala espositiva a tutti gli effetti. Vogliamo che il giardino diventi una sosta anche nel percorso di visita della collezione dei mosaici, il cda del museo ha già deliberato la possibilità di acquistare un biglietto a 3 euro per poter visitare solo quella collezione".

I lavori prevedono, in questa prima fase che sta per cominciare, di livellare il terreno che è in pendenza, di realizzare, tra le altre cose, una condotta di raccolta per le acque meteoriche e modifiche alla linea di scarico delle acque reflue del museo. L’allestimento invece vedrà la realizzazione di un banco bar e tavolini, di alcune pedane in legno, isole e zone verdi.

La riqualificazione della zona verde tra il Mar e la basilica di Santa Maria in Porto segue l’apertura, a novembre dello scorso anno, del Mar Art Caffè Garden Bistrot, gestito dal Mercato coperto. Anche il bar all’interno del museo è stato infatti rinnovato e ampliato. Una sezione del locale ospita le opere di giovani artisti, sperimentazioni e linguaggi contemporanei in collegamento con le realtà artistiche del territorio, come l’Accademia di Belle Arti. I nuovi spazi del museo si rivolgono dunque ai visitatori delle mostre e delle collezioni, ma anche ai ravennati che potranno frequentare caffetteria e giardino anche quando il Mar è chiuso.