L’argine anti-alluvione resta lì. Il Tar ha detto no al ricorso

Un argine, quello di via Cimatti a Faenza, voluto dal Comune dopo la prima alluvione del maggio scorso; distrutto dalla seconda alluvione e di nuovo ripristinato. Così a distanza di quasi dieci mesi da quei catastrofici eventi, oggi è ancora lì. Con buona pace del proprietario del fondo agricolo sul quale è stato in parte alzato: l’uomo ne aveva chiesto la rimozione all’amministrazione comunale lamentando poi il silenzioso inadempimento dell’istituzione locale. Ma il Tar di Bologna ha appena dichiarato il suo ricorso improcedibile "per sopravvenuto difetto di interesse", compensando tuttavia le spese di giustizia per la "particolarità della situazione".

Per capire perché, dobbiamo tornare indietro fino al 2 maggio 2023: quella prima alluvione nel Manfredo aveva coinvolto la zona di Borgo Urbecco. L’esondazione del torrente Marzeno - si legge nella sentenza a firma del giudice Ines Simona Immacolata Pisano - aveva comportato l’allagamento dei terreni tra le vie San Martino e Cimatti e della zona residenziale segnata dalle vie Cimatti, D’Azeglio, Ragazzini, Silvio Pellico, Torretta e di Sopra. Il 15 maggio l’allerta meteo regionale aveva spinto il Comune, tramite apposita ordinanza vergata il giorno dopo, a realizzare un "ulteriore tratto di argine tra quello realizzato e la sponda del fiume". Ed è così che era staro inglobato il terreno agricolo ora al centro del caso.

Lì era stata inoltre sistemata una pompa idrovora ed era stato chiuso lo scolo interrato. Nel suo complesso l’intervento aveva tagliato l’accesso al terreno ma l’amministrazione si era impegnata a non coinvolgere le colture presenti. Le opere di fortificazione dopo alcuni giorni erano però state distrutte e di conseguenza poi ripristinate.

Una volta cessata l’emergenza, il proprietario del terreno aveva chiesto di ripristinare lo stato dei luoghi: lo aveva fatto anche tramite pec di diffida al sindaco. A suo avviso, la chiusura dello scolo a oggi causa costanti allagamenti anche a fronte di deboli piogge. Inoltre - secondo quanto messo nero su bianco da un agronomo interpellato - l’argine non aveva affatto funzionato contro la seconda alluvione. A fronte di ciò, il Comune non gli aveva dato nessuna risposta: come dire un assordante silenzio.

E invece no - ha in buona sostanza ribattuto l’amministrazione locale davanti al Tar -: ad esempio il 10 gennaio scorso con comunicazione formale, erano state confermate al proprietario del fondo agricolo "le ragioni già esposte nel corso degli incontri del 3 ottobre, 10 novembre e 24 novembre" a cui lui stesso "aveva partecipato". Ovvero che "ancora oggi sussistono le motivazioni di pubblico interesse" di quegli interventi a tutela della popolazione perlopiù realizzati "su area pubblica". Per il proprietario del terreno invece l’ultima comunicazione non aveva "natura di provvedimento" ma si trattava di un "mero parere interlocutorio".

Una tesi che però, per il Tar, "non convince". Perché alla diffida di rimozione e di ripristino dei luoghi, l’amministrazione locale, con "atto a firma del dirigente Lavori Pubblici Unione Romagna Faentina", aveva "comunicato la propria volontà di non intendere procedere" al ripristino dei luoghi spiegando le ragioni. Un atto che per i giudici ha valore di provvedimento.

