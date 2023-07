"Largo Corelli, i pioppi abbattuti verranno ripiantati"

Il gruppo lughese di Italia Nostra insorge contro l’abbattimento dei "22 pioppi sani" di Largo Corelli chiedendo una revisione del progetto legato alla costruzione della nuova scuola per l’infanzia. Le proteste sono emerse quando i residenti aderenti al Comitato ’Salviamo il Parco di Largo Corelli’ hanno visto innalzare la recinzione per l’inizio imminente dei lavori di abbattimento. Dei 30 pioppi presenti, 22, già identificati attraverso il disegno di un cerchio rosso sulla corteccia, saranno abbattuti per consentire l’avvio del progetto di costruzione della nuova sede della scuola dell’infanzia La Filastrocca, finanziato per 3 milioni di euro dal Pnrr. Alla cifra si aggiungono i 300mila euro di progettazione affidata – ricorda Italia Nostra – "all’architetto Bucci, lo stesso fra l’altro a cui si deve il disegno del tanto discusso Conad Superstore nell’area dell’ex acetificio di Madonna delle Stuoie". Sia il Comitato, sia Italia Nostra contavano su un "ripensamento dell’amministrazione all’indomani dell’alluvione di maggio e del riconoscimento dell’eccessiva cementificazione del territorio fra le concause che ne hanno aggravato la portata". "A pochi giorni dall’approvazione in Europarlamento della "Nature Restoration Law",e a due mesi dall’alluvione che ha colpito la Romagna – scrive Italia Nostra - l’Amministrazione Comunale di Lugo non sembra intenzionata a mantenere le promesse di "de-costruire, tornando a rendere permeabili parti del territorio" espresse dal sindaco Ranalli in persona all’indomani dell’evento catastrofico, ammettendo quindi una consapevolezza che la cementificazione è parte del problema".

Già nel marzo scorso, quando il progetto approvato dalla Giunta è stato presentato in consulta, i cittadini hanno espresso una forte disapprovazione concretizzata poi nella formazione del Comitato e nella raccolta firme successiva a sostegno della petizione per fermare il progetto. " Le perplessità – continua l’associazione - vertono sostanzialmente sul luogo scelto per la realizzazione dell’istituto scolastico e sull’aumento del traffico nella zona". A fronte di tutte queste motivazioni, Italia Nostra "certa di rappresentare tante istanze, domanda una revisione del progetto, al fine di salvare tutta l’alberatura esistente". Da parte del sindaco, Davide Ranalli, la disponibilità ad un confronto. "Chi amministra conosce anche il passaggio stretto di decisioni destinate a far discutere. Abbiamo partecipato a un bando del Pnrr consapevoli che prevedeva come condizione una costruzione nuova in un ambito dove fosse già presente una struttura scolastica. La nuova scuola permetterà di avere un polo 0-6 e un edificio bello e sostenibile – spiega –. Non mi risulta che il Conad sia un’opera discussa. Al contrario, è una grande opera di rigenerazione urbana con dotazioni pubbliche e sociali come la casa della Salute, l’ufficio degli assistenti sociali, una farmacia di quartiere. Una idea -quella di rigenerare - che ha rappresentato la nostra cifra e che dovrebbe essere cara a Italia Nostra.

Nel caso di Largo Corelli – sottolinea - costruiamo ex novo e lo facciamo per lasciare un’eredità pubblica. Abbiamo già detto che gli alberi verranno ripiantati in altro luogo e saranno alberi già formati. Nei prossimi giorni si riunirà la Consulta nella quale oltre a aggiornare sui lavori, la cui partenza è imminente, presenteremo il progetto di riqualificazione dell’area del giardino della Montagna. Sono disponibile a confrontarmi da subito con Italia Nostra perché il loro punto di vista è prezioso come lo è stato altre volte e con altri. In questi anni non ci siamo mai sottratti alla discussione e alle critiche ma – conclude - alla fine, abbiamo sempre deciso con l’intento di cambiare il volto di questa città. Lo abbiamo fatto con l’acetificio, poi con la piazza Savonarola e con altre importanti opere".

