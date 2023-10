Largo Corelli, via ai lavori per la nuova scuola

"Iniziano i lavori per la nuova scuola dell’infanzia in Largo Corelli". Poche parole, condensate in un breve intervento social scritto dal primo cittadino di Lugo, Davide Ranalli che definiscono concretamente l’apertura del capitolo dedicato alla realizzazione della nuova sede dell’istituto La Filastrocca. Dopo le proteste del Comitato nato per la salvaguardia dei pioppi che fino al primo settembre scorso occupavano l’area, il progetto, sostenuto da fondi del Pnrr, è quindi ai nastri di partenza. Il finanziamento di 3 milioni di euro assegnato all’amministrazione, servirà a costruire la nuova scuola e quindi a creare in città un polo scolastico per l’infanzia grazie alla vicinanza dell’asilo nido già presente in via Corelli. I lavori che si svilupperanno nell’arco dei prossimi mesi permetteranno di realizzare un edificio su un unico piano nel quale troveranno posto cinque sezioni per circa 1.400 metri quadrati e un’area esterna di quasi 4mila metri quadrati. Il complesso avrà un impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Caratteristiche inquadrate in quella che l’amministrazione definisce "transizione verso la sostenibilità" ma che continua a lasciare l’amaro in bocca al Comitato di Largo Corelli, nonostante la prossima piantumazione di 19 alberi promessa nelle aree verdi limitrofe, Parco della Montagna, piastra polivalente ed ex Tamburello, che verrà eseguita a margine degli interventi di riqualificazione già partiti. "Mi fa piacere constatare questo passaggio verso la città del futuro caratterizzata da una importante attenzione verso la sostenibilità ecologica" ha sottolineato durante la riunione congiunta delle circoscrizioni di Lugo Nord e Centro, Maria Gloria Bertozzi, membro anche del Comitato per la difesa dei pioppi. Nel corso dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, l’amministrazione ha presentato i progetti di riqualificazione delle tre aree verdi limitrofe alla zona di intervento. "Mi auguro però – ha aggiunto – che in futuro non accada più di sacrificare un’area verde, come successo quest’anno, per costruire e di lavorare, nel caso, per trovare soluzioni alternative. Le aree verdi sono preziose tanto quanto le scuole".

Monia Savioli