L’arrampicata per tutti. Persone disabili comprese

L’associazione di arrampicata sportiva Ravenna Gravity Fighters ha presentato ieri mattina in conferenza stampa l’evento ‘La Fenice’ che si terrà domenica presso l’ex torre dell’acquedotto di via Vicoli. L’iniziativa è ideata da Laura Rampini, presidente dell’associazione Liber-HAND-o, prima paracadutista al mondo in carrozzina e sempre attiva per lo sport e il sociale: "La fenice è una creatura mitologica che rinasce dalle sue ceneri, questo è il messaggio che voglio trasmettere. Sarà una giornata ludico ricreativa per divertirsi insieme, potrà arrampicare chiunque indipendentemente da competenze sportive, età o difficoltà motorie grazie agli istruttori che saranno a disposizione. Io sono in carrozzina da 30 anni, alcuni anni fa problematiche di salute mi hanno costretta a una pausa dal paracadutismo, ma ora vivo una rinascita. Ho iniziato ad arrampicare grazie a mio figlio che è molto appassionato di questo sport e la prima volta che sono salita sulla torre ho sentito quell’emozione del vento tra i capelli che provavo volando. Quando si ha una disabilità non si può fare tutto, ma è importante fare squadra con altri che ti permettano di vivere l’esperienza".

Nel corso della giornata ci saranno attività di animazione per bambini e il regista Gerardo Lamattina girerà le riprese del cortometraggio ‘Normabili’, che sarà proiettato in un teatro della città e nelle scuole con l’obiettivo di mostrare la normalità della disabilità: "Le cose che crediamo straordinarie possono diventare ordinarie". Dario Tasselli, di Ravenna Gravity Fighters, ha dichiarato: "Lo sport è un linguaggio universale che abbatte ogni barriera. Nel 2017, su concessione comunale, abbiamo allestito con prese da arrampicata la torre mai entrata in funzione dell’acquedotto di via Vicoli. Si può salire fino a 32 metri: è la struttura artificiale per l’arrampicata più alta d’Italia. Nell’associazione abbiamo sia esperti che neofiti e progetti di inclusione per persone con disabilità motorie e mentali. Ogni persona affronta la sua sfida, si può arrampicare per trenta metri come per due, l’importante è la soddisfazione di staccare i piedi da terra". L’iniziativa è patrocinata dal comune di Ravenna.

Valeria Bellante