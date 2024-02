L’arrivo dei 134 migranti. Il sindaco: "Qui 1500 profughi, vanno inseriti nel mondo del lavoro"

È arrivata al terminal crociere di Porto Corsini attorno alle 7.30 di ieri mattina: la Geo Barents, nave Ong di Medici senza frontiere, ha toccato la banchina che era diventato giorno da poco. Sotto una pioggia leggera, i primi a salire sono stati i medici degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf). A coordinare le operazioni a terra è stato il prefetto, Castrese De Rosa, accanto a lui anche il sindaco, Michele de Pascale. Dei 134 migranti a bordo, sono scesi subito due uomini con problemi di salute che dopo i primi controlli sono stati trasportati al pronto soccorso.

Poi è toccato ad una trentina di ragazzi, alcuni minori non accompagnati, che si sono diretti in pullman alla Standiana dove, dopo i controlli sanitari e di polizia, sono partiti per il Lazio. Stessa destinazione per altri 33 scesi in seguito. Dalla Geo Barents sono sbarcati 87 uomini, 13 donne e 34 minori (15 non accompagnati). Compresi due bambini di 2 anni, 1 di quattro, 2 di sei. I nuclei familiari sono dodici. In Emilia-Romagna rimarranno in 71: 62 adulti e 9 minori non accompagnati, di cui 16 a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini. A Ravenna ne resteranno 7, di cui un minore non accompagnato. Provengono per la maggior parte da Siria ed Egitto, ma anche da Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Palestina. "Sono stati salvati in acque internazionali davanti alla Libia, – spiega Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi – a ovest di Tripoli, a circa 40 miglia dalla costa e siamo arrivati qui dopo 4 giorni e mezzo di navigazione". I loro occhi raccontano storie di dolore e violenze subite.

"Una delle famiglie siriane – prosegue Conte – è scappata dalla guerra e attraverso il Libano è arrivata in Grecia, dove è stata respinta. Intercettata in mare da una motovedetta libica, è stata condotta in Libia dove ha subito ogni sorta di violenza. Ha tentato di scappare cinque volte e durante una delle fughe l’imbarcazione è naufragata e il padre per tre giorni ha cercato il figlio disperso, ritrovandolo vivo". Fulvia Conte descrive la paura dei bambini. "Appena saliti – conclude – non si avvicinavano, leggevi negli occhi la sfiducia nell’umanità". Quello di ieri è l’ottavo sbarco a Ravenna, l’ultimo risale al 3 gennaio quando arrivarono 336 persone.

"La macchina organizzativa – sottolinea il sindaco Michele de Pascale – ha funzionato in maniera esemplare. Non siamo mai stati convocati dal Governo per un piano sull’accoglienza e nonostante veniamo avvisati all’ultimo momento, troviamo sempre una soluzione. Se sapessimo la mole di volumi con cui il Governo intende impegnare Ravenna potremmo di organizzarci in maniera più strutturata". De Pascale ricorda poi il ‘dopo’ accoglienza. "Prima – conclude – se ne parlava di continuo ora, dopo i controlli, tutto cade nell’oblio, anzi in un limbo nel quale queste persone attendono di entrare inevitabilmente nella clandestinità e tutto questo è disumano. A Ravenna ospitiamo circa 1500 richiedenti asilo. Non arrivano qui in nave, ma dagli sbarchi in Sicilia e stiamo ragionando sulla possibilità, all’interno del quadro normativo, di inserirli nel mondo del lavoro".

Lo sbarco ieri mattina si è concluso attorno alle 11.30, "anche prima dei tempi previsti" ha dichiarato il prefetto De Rosa.

