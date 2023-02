L’arrivo dei migranti atteso per mezzogiorno

E’ il giorno del secondo approdo al terminal crociere di Porto Corsini della Ocean Viking, la nave dell’organizzazione non governativa Sos Meditterranee battente bandiera norvegese. Poco prima delle 20 di ieri la nave che trasporta 84 migranti raccolti davanti alla Libia, si trovava al largo del Conero, nella Marche. L’arrivo a Porto Corsini è previsto oggi alle 12. Per tutta la giornata di ieri è andata avanti la richiesta la raccolta di scarpe da ginnastica e ciabatte (non infradito) lanciata dalla Caritas. Ieri sera l’ultimo briefing convocato dal prefetto Castrese De Rosa nella tensostruttura del terminal di Porto Corsini. Dall’alba di questa mattina sono operative 278 persone, tra forze dell’ordine, personale medico, associazioni, volontari.

Come comunicato dalla Prefettura di Ravenna, dei 26 adulti, 20 saranno accompagnati al Centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti nei vari CAS gestiti dalle Prefetture (7 a Bologna, 6 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Reggio Emilia), mentre i restanti 6 saranno accompagnati 2 a Ferrara, 2 a Forlì-Cesena e 2 a Rimini. Dei 58 minori non accompagnati, 28 saranno temporaneamente ospitati, in attesa di essere collocati nella rete SAI, presso la struttura della Fondazione Il Villaggio del Fanciullo (ex Villa Nina a Longana di Ravenna), altri 3 nella rete SAI del Comune di Ravenna e i rimanenti 12 presso la Cooperativa Sociale Il Solco. I restanti 15, su disposizione del Viminale, verranno accompagnati ad Alessandria in un CAS minori. Oggi ci sarà anche il presidente Stefano Bonaccini. "Subito dopo essere stati informati di questo nuovo arrivo- dice la vicepresidente della Regione Irene Priolo - la nostra rete organizzativa si è riattivata, grazie anche al lavoro di squadra delle istituzioni e dell’intero sistema regionale. Voglio pertanto ringraziare quanti stanno lavorando in queste ore per accogliere al meglio le persone che sbarcheranno domani, a partire dal prefetto Castrese De Rosa, che sta coordinando le operazioni, e il sindaco Michele De Pascale. L’Emilia-Romagna anche questa volta non si risparmierà mettendo a disposizione le migliori energie".

lo. tazz.