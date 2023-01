"L’arrivo del porta a porta ci preoccupa"

Il sostantivo più utilizzato dagli operatori commerciali del centro storico, quando gli si parla di porta a porta, è ’preoccupazione’. Perché le modalità di applicazione di questa forma di raccolta dei rifiuti non sono chiare, così come non lo è la tempistica (si è parlato, genericamente, dell’avvio del porta a porta in centro, per 8mila utenze, nei mesi primaverili di quest’anno). Dal ’Babaleus’, in Vicolo Gabbiani 7, Massimiliano Gentile lo dice chiaramente: "Sono molto preoccupato, perché nel mio caso gli spazi per mettere i bidoni non ci sono". La premessa d’obbligo è che non si sa ancora come verrà organizzato il servizio. L’ipotesi è che si potrebbe seguire l’esempio del resto del territorio, cioè con organico e indifferenziato porta a porta, il resto nei cassonetti stradali.

"Certo, mettendoci buona volontà, faremo anche il porta a porta, ma il mio problema è oggettivo: non ci sono gli spazi. E poi, un conto e se gli operatori di Hera passeranno tutti i giorni, un altro è se i tempi saranno diversi". Le strade del centro piene di bidoni "non sono certo un bel biglietto da visita per i turisti. Tanto varrebbe fare un punto di raccolta dove andare a svuotarli, ciascuno dotato di una tesserina con chip di riconoscimento". Valentina Cacace, titolare del bar ’Da Ramiro’ in piazza Caduti per la Libertà, dice di "non essere preoccupata, perché non potrò ’aderire’ per intero al servizio". Parole che vanno spiegate, perché "ho incontrato il personale di Hera, facendo loro presente che non ho gli spazi per i contenitori. A noi non serve un servizio quotidiano, ma quasi. Mi è stato detto che non hanno personale, e di lasciare i bidoni fuori: a me questo non sta bene". Francesco Palumbo è il titolare della ’Pasticceria Palumbo’ in piazza San Francesco.

"Il porta a porta può essere un’esperienza positivissima, così come può crearci dei problemi. Tutto dipende da quante volte passeranno a svuotare i bidoni. Se lo faranno tutti i giorni, non sarà un problema". L’idea di lasciare i bidoni all’esterno del locale, di fatto su una delle piazze più belle di Ravenna, non piace all’imprenditore. "Non daremmo una bella immagine. Io ora vetro e plastica li porto in largo Firenze, per cui il ritiro degli operatori mi farebbe comodo. Però, ripeto, il problema è la frequenza degli svuotamenti". Spostiamoci in via Diaz, all’erboristeria ’Le Radici’ di Alice Branzanti. "Personalmente – racconta la titolare – non sono preoccupata. L’unica cosa che mi preoccupa è la capienza dei bidoni, che va calibrata attività per attività. Personalmente già ora separo carta e plastica". Dal ’Caffè del Ponte Marino’, in via Ponte Marino, fanno sapere di essere "abbastanza preoccupati", e di non aver ancora incontrato il personale di Hera. "Già ora separiamo vetro, plastica e carta, portando tutto all’isola ecologica. Ci preoccupa anche l’orario in cui passeranno a svuotare i bidoni, quando potrebbero esserci i clienti: noi e altri abbiamo i tavolini all’esterno, e le strade sono strette. E poi la sera, i bidoni saranno chiusi? Qui ci sono scarafaggi, piccioni e topi".