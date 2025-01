L’arrivo della befana. Volando, in Vespa e pure dal mare. La festa più dolce

La befana vien di notte, si dice. Ma pure di giorno, considerate le ’apparizioni’ che l’hanno vista protagonista ieri a Ravenna. A partire dalla mattina, quando la befana è arrivata al bacino pescherecci di Marina di Ravenna in barca. A salutarla famiglie e bambini. L’evento ’La befana vien dal mare’, una tradizione, è stato organizzato dall’ex titolare del bar Timone assieme alle associazioni del paese. Non è mancata la pesca di beneficenza al circolo velico ravennate.

Nel primo pomeriggio poi le befane sono state tante nel centro storico di Ravenna, arrivate con vari mezzi di fortuna: chi volando dall’alto, chi su due ruote. Quest’ultimo caso è quello delle ’Befane in vespa’ in piazza del Popolo, grazie al Vespa Club Romagna. Un’altra vecchietta è arrivata volando sulla sua scopa, invece, in piazza San Francesco: una ’magia’ di corde e professionalità avvenuta grazie ai vigili del fuoco. La befana infatti è scesa in piazza planando dal campanile della chiesa in un volo spettacolare, messo in scena per la prima volta. L’evento ha attirato tantissime persone e la vecchina ha poi lanciato caramelle ai bambini meravigliati.

Si è trattato del momento clou del pomeriggio organizzato dall’associazione Advs Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, a cui è seguita la tradizionale estrazione della lotteria della befana. A vincere il primo premio, un’Opel Corsa nuova, è stato il biglietto 04109. Ecco gli altri vincitori: il buono da 800 euro nell’agenzia di viaggi Millepiedi al 07121; i buoni spesa al supermercato Famila (il primo da 500 euro, due da 250, due da 150 e due da 100) rispettivamente a 01928, 08737, 06600, 07807, 08238, 07321 e 03882; il buono spesa da 250 euro nell’autofficina Casadio a 04011, i due carnet da tre ingressi a Mirabilandia a 01022 e 05073, le due vip card da 10 ingressi al Cinemacity a 04739 e 06430, le due Smartbox ’Fuga dalla città’ a 06402 e 07209, i due buoni spesa da 50 euro da ’Piada pazza’ a Porto Fuori a 08608 e 01693 e infine i cinque buoni spesa da 50 euro al ristorante Molinetto a 06441, 01962, 03594, 09373 e 03857. Ritiro premi entro 90 giorni chiamando 0544-403462 (Advs), tutti i giorni dalle 8 alle 13.30.