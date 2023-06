L’arrivo per le Regionali "Sicuro di vincere"

Elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Stefano Bonaccini è il candidato del centrosinistra, Lucia Borgonzoni del centrodestra. Gli ‘sfidanti’ si presentano al gran completo in piazza del Popolo, il 24 gennaio: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni. Come racconta Alberto Ancarani, nel centrodestra c’era chi riteneva contendibile il governo della Regione Emilia Romagna. "Berlusconi non ne era convinto" rivela Ancarani. Alla piazza che urlava ‘Silvio, Silvio’, l’ex premier non aveva innescato polemiche interne, e si era detto "sicuro di vincere" e che "a Ravenna inizia la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le Regionali con Lucia Borgonzoni. Portiamo il buongoverno anche qui in Emilia Romagna: sarà l’avviso di sfratto per il governo. Non è possibile che l’Italia venga governata da una minoranza, contro il volere della maggioranza". Ecco il ricordo di Galeazzo Bignami, viceministro Infrastrutture e Trasporti: "Berlusconi ha cambiato la storia d’Italia. Lo ha fatto ottenendo la fiducia e il sostegno di decine di milioni di italiani. Ad altri non piaceva, ma questo non impedisce che tutti riconoscano la rilevanza che ha avuto da uomo, da imprenditore, da politico".

"Silvio Berlusconi ha dato un grande contributo alla crescita del centrodestra e ha segnato la storia politica italiana degli ultimi decenni" commentano la senatrice FdI Marta Farolfi e Roberto Petri, dirigente del partito. "Il presidente di Forza Italia ha contribuito a creare quella diga politica che ha impedito alla sinistra di diffondersi ovunque. Ciao, Silvio". "Oggi non posso non riconoscere che senza Berlusconi, l’allora Pds avrebbe forse stravinto non consentendo alla sinistra ex comunista di continuare in quel processo di crescita ai valori di una moderna socialdemocrazia europeista e atlantista, come voleva l’idea primigenia del Pd" dichiara il segretario provinciale del Pri, Eugenio Fusignani.