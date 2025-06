Lars Von Trier, la biografia di un regista provocatore

Domani alle 18 alla Feltrinelli in corso Diaz 14, incontro con Elisa Battistini per la presentazione del libro ‘’Lars Von Trier. La luce oscura’’. Interviene Claudio Leandri. Dire Lars von Trier significa, per gli appassionati di cinema, pensare a capolavori come Dogville, Le onde del destino e Melancholia. Ma anche alle accuse di misoginia che di frequente gli sono state rivolte. A quando il Festival di Cannes lo bandì dopo che una sua battuta malriuscita su Hitler divenne marchio d’infamia. Allo scandalo rappresentato dalle 5 ore e mezza di Nymphomaniac, con le sue immagini pornografiche. Quando si parla del regista danese è quasi impossibile rimanere neutrali, tenere separato l’artista dalla sua arte. L’autrice di questa monografia fluviale – su cui lo stesso von Trier ha apposto il sigillo, entusiasta che a scriverla fosse una donna, per di più italiana, con la quale ha accettato di parlare a lungo di sé, della sua carriera e della sua “filosofia” – la scandaglia per intero.