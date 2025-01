‘L’arte della fuga’, danza sulle note di Bach

Nuovo appuntamento, stasera alle ore 21, con la danza al teatro Masini di Faenza. La compagnia Spellbound Contemporary Ballet presenterà l’opera ’L’Arte della fuga’, con le coreografie di Mauro Astolfi e le musiche di Bach. Le musiche originali dello spettacolo sono invece firmate da Davidson Jaconello. Numeroso il cast dei danzatori sul palco: Filippo Arlenghi, Lorenzo Beneventano, Anita Bonavida, Maria Cossu, Giuliana Mele, Martina Staltari, Alessandro Piergentili, Roberto Pontieri, Miriam Raffone.

‘L’Arte della fuga’ è una delle più emblematiche ed enigmatiche opere di Johann Sebastian Bach. Un capolavoro che presenta caratteristiche di grande fascino: se, da un lato, è un’opera senza un assetto definitivo in quanto non fu mai terminata dal compositore, dall’altro questo senso di indeterminatezza è dato anche dall’assenza di indicazione di un organico strumentale specifico per l’esecuzione del lavoro. Hans-Eberhard Dentler teorizzò che l’Arte della fuga fosse scritta da Bach per visualizzare principi filosofici pitagorici: il vocabolo stesso ’fuga’ potrebbe essere interpretato come ‘volo’, inteso tanto in riferimento alle frasi musicali quanto all’ascesa dell’anima a Dio. Si preannuncua quindi uno spettacolo di grande suggestione, per la gioia del pubblico che sarà presente al teatro Masini.

Biglietti: da 16 a 29 euro. Biglietti online in vendita cui circuito di Vivaticket. L’organizzazione sottolinea che ai tagliandi acquistati su Internet sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Per informazioni: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it