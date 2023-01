L’arte di Antonio Caranti

Dal 21 gennaio al 12 febbraio sarà allestita, nell’atrio del Municipio di Massa Lombarda, la mostra di Antonio Caranti ‘’Terra Mater est - Synopsis- Quid relinquemus?’’, organizzata dall’.Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con l’introduzione di Lisa Emiliani.

L’inaugurazione, si terrà alle 17.30 del 21 gennaio. Attraverso queste parole Antonio Caranti espone il significato della sua opera: "Il quadro dal titolo “Terra Mater Est’; si è rivelato essere il compendio della mia vita artistica. “Synopsis” rappresenta il tassello di questa esposizione. L’opera è suddivisa in tre parti: la prima, più realista e percettibile, rappresenta il Passato ovvero la porzione della nostra vita ben compresa e incisa nella nostra mente. La parte centrale è il presente: quello che accade ora, ma che, di fatto, è già passato con tutti i suoi repentini cambiamenti, evoluzioni ed erosioni. In ultimo la terza parte, il futuro, non ancora definito, con continui cambiamenti che variano in base alle azioni e decisioni umane. A corredo due installazioni con due scenari ben distinti di presagi che scaturiscono dalla domanda “Quid relinquemus?” (cosa lasceremo?). Solo il tempo lo svelerà’".

Caranti vive e lavora a Massa Lombarda. Si è diplomato all’Istituto d’Arte per la Ceramica G. Ballardini di Faenza, specializzandosi in rivestimenti ceramici di interni ed esterni. Dal 1994 al 2006 lavora presso Diva Ceramiche e amplia ulteriormente le sue competenze tecniche. Dal 2006 apre, in collaborazione con Roberto Morini, lo ‘Studio Artecontemporanea’ SanVitale41, luogo nato come studio e sala espositiva per artisti emergenti. Da anni la sua ricerca artistica parla di Natura e di scontriincontri con l’Uomo: da questo nasce Terra Mater Est, progetto che si evolve durante il tempo. Sin dagli esordi è pittore, ceramista, scultore.