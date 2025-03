L’arte di Van Gogh sul grande schermo

L’associazione Fuoriquadro, che cura per il Comune la rassegna ’Cinema Palazzo Vecchio’ di Bagnacavallo, ha diffuso il programma completo di marzo, con la proiezione di tre film vincitori degli Oscar 2025.

Stasera è in programma ’Van Gogh. Poeti e amanti’, diretto da David Bickerstaff. Il film fa parte della rassegna ’La grande arte al cinema’ in collaborazione con Nexo Digital. Nel fine settimana dal 7 al 9 sarà la volta di ’Io sono ancora qui’ di Walter Salles che martedì 11 verrà proposto anche nella versione originale sottotitolata in italiano. Il film ha appena vinto l’Oscar come miglior film internazionale.

Mercoledì 12 verrà proiettato ’Becoming Led Zeppelin’ di Bernard Macmahon, dedicato alla grande rock band.

Info: 320-8381863,

333-7866395.