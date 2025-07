L’arte è a forma di donna

Alle 18 di oggi, al Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo, sarà inaugurata ’A forma di donna’, mostra personale di incisione e scultura dell’artista Francesca Guariso, a cura di BiART con il contributo del Comune.

Nata a Montagnana in provincia di Padova nel 1955, Francesca Guariso vive e lavora a Ravenna. La sua ricerca artistica ruota attorno a un universo femminile simbolico e sensuale, espresso attraverso tecniche come acquatinta, cera molle e punta secca. Attiva a livello nazionale e internazionale, ha esposto in fiere e gallerie a Bologna, Torino, Pavia, Forlì, Cremona, New York, Boston, Miami, Tokyo, Salisburgo, Losanna e nel Principato di Monaco. Attualmente frequenta il Corso di Arti Visive e Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e il laboratorio di incisione BiART a Bagnacavallo.

La mostra sarà introdotta da Pietro Franca, autore del testo critico. Scrive Franca: "Le donne di Francesca Guariso, evocative e sinuose, raccontano una realtà personale e soggettiva, velata dalla stimolante inquietudine propria dell’artista".

Orari di apertura della mostra: sabato e domenica 10.30-12.30 e 18.30-21.30. Chiusura il 27 luglio. Il Sacrario è in via Garibaldi 45. Ingresso libero.