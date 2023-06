L’arte parla alla natura A Russi ’Siembra Directa’

"Siembra Directa. L’arte che sta dalla parte del suolo," è il titolo della mostra che sarà inaugurata venerdì alle 18.30 a Russi, a palazzo San Giacomo. Il palazzo sorge sul fiume Lamone, che ha rotto proprio lì vicino l’ argine sull’altro lato, inondando Boncellino e Bagnacavallo. Il palazzo negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di restauro che hanno reso possibile un parziale utilizzo degli spazi interni per esposizioni nel periodo estivo. Alessandra Carini, Magazzeno Arte Contemporanea, curatrice anche della collettiva dell’estate scorsa, torna sul tema della salvaguardia della natura, puntando l’attenzione sul "suolo, risorsa che si sta esaurendo e su cui c’ è poca consapevolezza". Il tema è sviluppato dagli artisti argentini Ana Hillar (foto) e Oscar Dominguez, noti in Italia e all’estero, entrambi Premi Faenza, risiedono nel faentino da più di 20 anni. "Siembra Directa" in spagnolo significa semina diretta, tecnica di semina diffusa nei grandi spazi del loro paese d’origine, che non prevede l’aratura del terreno. Il difficile rapporto uomo natura è il filo conduttore della loro ricerca artistica. Fin dagli esordi utilizzano materiali organici, di recupero e del territorio, anche se Hillar predilige la ceramica. Le loro installazioni sono al piano nobile, di sotto è allestita un’esposizione più informativa: alcune opere di Hillar dialogano con una serie di fotografie presentate nel 2019 al museo Maxxi di Roma con il titolo "L’Italia perde terreno: il consumo di suolo e il degrado del territorio". Carini si è avvalsa della collaborazione di Paolo Pileri, ingegnere ambientale, docente al Politecnico di Milano, impegnato da tempo in una battaglia in difesa del suolo.

"L’alluvione ha messo in luce la nostra ignoranza, non conoscenza del suolo – ha spiegato Rita Rava, presidente dell’Ordine degli architetti di Ravenna –. Dal Dopoguerra non abbiamo più studiato il suolo e per anni l’espansione delle città è stata indice della loro dinamicità. Oggi parliamo di consumo zero del territorio, ma non c’è ancora consapevolezza". La mostra rimarrà allestita fino al 24 settembre. Sarà aperta nei pomeriggi di venerdi e sabato dalle 16 alle 20, le mattine di sabato e domenica dalle 10 alle 13.