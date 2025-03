L’arte per elaborare le paure. I lavori dei ragazzi in mostra: "La solitudine per loro"

Quando lo scorso anno, nell’ambito dei laboratori di Peer Education nelle scuole, è stato chiesto agli adolescenti quale fosse la loro paura più grande, la risposta più gettonata è stata la solitudine. Da qui nasce l’idea della mostra ’Solinsieme’, organizzata dal Servizio dipendenze patologiche di Ravenna, e realizzata da studenti e giovani in libera aggregazione, grazie ai progetti regionali CreaLab. La mostra, curata dall’artista Margherita Tedaldi, inaugura oggi alle 15 nello spazio espositivo Pr2, in via D’Azeglio 2, e sarà visibile fino al 30 marzo dalle 11 alle 13 e poi dalle 15 alle 19.

"L’arte è per noi uno strumento di promozione alla salute, che permette di sviluppare abilità e sentirsi protagonisti. L’idea alla base del progetto è scoprire le emozioni attraverso le diverse forme arte. Quest’anno abbiamo riflettuto sulla solitudine, raccogliendo circa 300 frasi su cos’è la solitudine, come i ragazzi si rapportano con essa e che sentimenti gli provoca", racconta Sabrina Drei, referente del Servizio dipendenze patologiche dell’Ausl per il progetto.

I giovani che hanno partecipato ai laboratori – realizzati al Mar nell’estate del 2024 – hanno lavorato in modi diversi: c’è chi ha dipinto, chi ha cucito delle ‘mani in stoffa’, chi ha lavorato sui ‘libri d’artista’, chi ha scattato fotografie. "La maggior parte di loro ha dipinto dei volti di persone. Volti seri, volti tristi, ma anche rilassati o sorridenti. Quello che abbiamo scoperto è che la solitudine non è percepita unicamente in modo negativo, come avremmo pensato. Da un lato, è un bisogno che emerge quando si è arrabbiati, quando si ha bisogno di staccare la spina o di riflettere; dall’altro, la paura della solitudine è legata all’idea di non essere invitati alle uscite o di perdere le proprie amicizie. Nel complesso, c’è equilibrio", spiega Drei.

I laboratori regionali CreaLab permettono di esprimere e condividere le emozioni attraverso arte, cinema e musica. "Così facendo, i giovani possono esplorare ed elaborare alcune emozioni tipiche della fase della vita in cui si trovano. Come Servizio dipendenze patologiche per noi la solitudine, ma non solo, se non elaborata può portare a sviluppare forme di disagio o dipendenze. Solitudine e paura, su cui abbiamo lavorato lo scorso anno, a volte si traducono in angoscia, un sentimento che noi vediamo nei nostri pazienti. Per questo è importante fare promozione e lavorare sulle emozioni anche in forma artistica", spiega Drei.

Grazie al laboratorio curato da Margherita Tedaldi, i ragazzi hanno realizzato le opere d’arte, ma hanno dato vita anche a un cortometraggio assieme al regista Daniele Pezzi. Ne hanno curato la colonna sonora con il supporto del musicista Marco Rosetti e gli aspetti grafici insieme alla designer Giulia Cennamo. "Questo gli permette di scoprire come si lavora, di sviluppare competenze e di costruire reti, elementi che possono contribuire positivamente nell’inserimento nel mondo del lavoro", conclude Drei.

Lucia Bonatesta