L’arte racconta la musica, 50 artisti in mostra

Inaugura ai Magazzini del Sale la mostra del Festival delle arti. Aperta fino al 6 gennaio, curata da Silvana Costa, in collaborazione con il Comune, ha come titolo “L’arte racconta la Musica” che è stato il tema della XXIII edizione del Festival delle arti di Cervia svoltosi durante l’estate sul Porto Canale. Più di 50 gli artisti invitati dall’associazione Il Cerbero che organizza il festival e che, come ogni anno, mette in mostra al Magazzino del sale le opere realizzate durante la kermesse estiva. A ingresso gratuito sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18, festivi e prefestivi anche dalle 9 alle 12.