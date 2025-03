L’arte scolpita di Lietta

Il Circolo Fotografico Massese, in collaborazione con Udi Massa Lombarda e con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, in occasione delle Giornata internazionale della donna di domani desidera omaggiare l’artista Lietta Morsiani, essendo la figura femminile al centro del cuore dell’artista e quindi delle sue opere.

Alle 10 di domani mattina quindi, presso la sede del circolo a Palazzo Zaccaria Facchini, alla presenza di Lietta, si inaugura la mostra ’Dialoghi. Donne tra scultura e fotografia’. Si potranno ammirare ventisei sculture realizzate nell’arco di dodici anni. Lietta è approdata alla scultura, dopo la pittura, a metà degli anni Novanta.

Contestualmente saranno esposte diverse fotografie delle sue opere "in quanto la fotografia, in particolare, – spiega Mauro Zanchi in una nota – ha ereditato dal disegno e dalla scultura una serie di strumenti e di concetti che le permettono di rappresentare la realtà in modo efficace. Allo stesso tempo, la fotografia ha influenzato profondamente la percezione della scultura, offrendo nuove possibilità di rappresentazione e di interpretazione".

Saranno esposte le immagini di Loris Buiani, Maurizio Callegati, Enikő Csikos, Gisella Finotello, Patrizia Ghirardini, Ezio Lo Cascio, Cosetta Mazzini, Ilario Montini, Nedo Zanolini, Daniela Zanotti.

La mostra resterà aperta fino al 23 marzo, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: 340-2815341.