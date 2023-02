L’artigianato come volano per l’economia regionale

‘Emilia Romagna punto di riferimento per lo sviluppo economico e sociale?’ è stato il tema del convegno tenutosi recentemente a Bologna. Un confronto tra il governatore Stefano Bonaccini, il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e il presidente regionale di Confartigianato, Davide Servadei, moderato da Agnese Pini direttrice di QN, Il Resto del Carlino. Bonaccini ha rimarcato l’importanza del ruolo dell’artigianato e della Pmi, il 90% del tessuto produttivo regionale, e di come l’Emilia Romagna sia la regione con la crescita più elevata a livello europeo. Il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli ha posto il tema del lavoro e dello sviluppo di politiche attive capaci di creare figure professionali necessarie alla crescita e allo sviluppo delle imprese. È importante incentivare i giovani verso l’artigianato, per continuare la grande tradizione artigiana, ma anche investire sulla transizione digitale. È inoltre da sviluppare una politica energetica ‘di prossimità’ in cui ogni territorio valorizzi le proprie peculiarità.

Per Davide Servadei, presidente regionale di Confartigianato, vi è il tema del rincaro delle materie prime, ma il grande problema è quello della mancanza di manodopera e la formazione è una risorsa fondamentale; non basta dare risposte oggi, ma è necessario guardare alle professionalità del futuro. Iniziative come queste, ha sottolineato Emanuela Bacchilega, presidente di Confartigianato ravennate, sono fondamentali momenti di confronto tra il mondo produttivo e le istituzioni. Sono stati affrontati temi su cui la Regione legifera direttamente, come i bandi per le imprese e la formazione professionale. Su questi temi dobbiamo ascoltare costantemente le necessità degli imprenditori, facendogli cogliere tutte le possibilità, semplificando e sburocratizzando il più possibile i vari passaggi.