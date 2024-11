L’artigianato nel digitale: innovazione e opportunità

La presenza sul web e nei social network, così come la capacità e la possibilità di utilizzare al meglio le nuove risorse che il digitale mette a disposizione delle aziende, è un tema sempre più importante e strategico per il futuro delle imprese. Anche e soprattutto per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese, che si trovano ad puntare più sulle idee e sulla propria capacità, rispetto alla grandezza dei mezzi a disposizione.

Per gli imprenditori artigiani che desiderano esplorare le opportunità offerte alle loro aziende dal mondo digitale e scoprire come le tecnologie digitali possono trasformare e far crescere il proprio business, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un ciclo di due incontri dedicati al tema ’Espandi il Tuo Business Artigianale con i Social Network’; il secondo dei quali in programma mercoledì 6 novembre alle 18 nella Sala Conferenze della Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna e dedicato al tema ’L’Artigianato nell’Era Digitale: innovazione e opportunità’.

Il programma prevede una breve introduzione all’incontro da parte di Tiziano Samorè, Segretario Provinciale Confartigianato. A seguire, Nicola Mandich di Excogita s.r.l. affronterà i temi della serata: la digitalizzazione del business artigianale, gli strumenti digitali per la gestione aziendale, il marketing digitale (SEO, SEM ed email marketing), vendere online con l’E-commerce ed il Marketplace. Le conclusioni e la chiusura dell’incontro saranno dopo una sessione Q&A con risposte a dubbi e domande poste dai partecipanti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli imprenditori interessati fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala, e solo per ovvi motivi organizzativi Confartigianato chiede di prenotare la propria presenza all’incontro entro il prossimo 5 novembre. Per prenotazioni: info@confartigianato.ra.ito 0544.516137.