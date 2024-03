’Lasciami andare’, un ciclo di sette appuntamenti dedicati agli adolescenti

Oggi, nella sala del consiglio di San Pietro in Vincoli, alle 18.30, si terrà la conferenza di presentazione della seconda edizione del progetto “Lasciami andare”, a cura del Comitato cittadino di Carraie con la compartecipazione del Comune di Ravenna. Il progetto, condotto ed ideato dalla dottoressa Alessia Scotti, psicologa, si articola in sei incontri che si svolgeranno con cadenza bisettimanale tra il 13 marzo e il 12 giugno nella Biblioteca M. Valgimigli di Santo Stefano (via Cella 488) dalle 16 alle 18, ed è dedicato ai giovani tra gli 11 e i 18 anni. Negli incontri si parlerà di educazione all’affettività, alla diversità, all’identità di genere, social network, effetti della pandemia. Partecipazione gratuita; iscrizioni 380/7658127