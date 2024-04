Lasciate in piedi almeno la seconda torre Hamon

Quando furono smantellati gli impianti dell’ex Sarom le torri Hamon furono lasciate perché si dovevano recuperare, per le loro bellezza e dimensione: avrebbero fatto parte della nostra città, e invece dalla sera alla mattina, senza possibilità di un dibattito pubblico, hanno cominciato la loro demolizione, con le scuse più assurde, la cosa che è mancata è stata la volontà di chi doveva tutelarle e recuperarle.

Le torri sono ancora in ottimo stato lo dimostra la fatica e la lentezza nella demolizione, si potevano recuperare con le tecnologie di oggi, bonificare i terreni e restituire una parte alla città, gli enormi costi e una delle tante scuse non suffragata da nessun studio.

In Olanda hanno bonificato intere aree industriali realizzando parchi attività di ogni genere, restituendo alla città intere aree, la vicinanza con altre attività anche pericolose e solo un altra delle tante scuse, che non si sono posti per il mega deposito del gnl nel cortile delle case di Marina Di Ravenna. Non c’era bisogno di nessun vicolo per la tutela delle torri ci voleva solo un po’ di rispetto per la città, quello che è mancato a Eni. La nostra amministrazione se ha un sussulto d’orgoglio potrebbe fare sospendere la demolizione lasciandone almeno una, se no ci consoleremo sdraiati sul nostro lettino a Marina ammirando il rigassificatore che allungando la mano potremmo quasi toccarlo.

Antonio Di Marco