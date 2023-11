L’asilo nel bosco per ridare vita alle vallate

Ha preso via da alcuni mesi l’asilo TondoBosco, a Valnera, nella cornice del progetto ‘Ripopolo’ portato avanti da un gruppo di cittadini dell’Appennino. Valnera è una vallata laterale rispetto al corso del Lamone, non lontana da San Martino in Gattara. Qui è cominciato a settembre l’anno scolastico alla materna per una decina di bambini della zona, di età fra i 3 e i 6 anni: la loro è una scuola particolare, spiega Giorgia Valmorri, una delle educatrici, reduci da un’analoga esperienza pluriennale a Sarsina: "la nostra giornata tipo si svolge nel bosco, sul modello scandinavo. Lì abbiamo costruito una struttura per stare ‘al coperto ma non al chiuso’. Esiste un ambiente che chiamiamo cerchio del fuoco, in cui ogni mattina ci si incontra e ci si dà il buongiorno, e dove si fa la merenda. Abbiamo poi una sala per i laboratori più mirati, ad esempio quelli di pittura verticale, o quelli montessoriani. Ma ai bambini insegniamo anche a conoscere la natura, a convivere con le stagioni – prosegue Giorgia Valmorri –. Ci focalizziamo sull’autonomia: il bosco è un grande contenitore dove è possibile stare insieme agli altri se vogliamo stare insieme, o trovare i nostri spazi se vogliamo stare soli. Nessun bimbo è abituato per natura a stare seduto 6 ore in un banco. È una situazione come quella, di per sé innaturale, a far sorgere emozioni quali la rabbia. Il bosco dà la possibilità di scegliere. Non tutti devono necessariamente fare gli stessi laboratori o le stesse attività. La didattica è per tutti, ma i corsi possono essere differenziati. Alcuni bambini imparano tramite le immagini, altri tramite la scrittura". Sono i bambini stessi, ogni giorno, a raccontare cosa desidererebbero fare: "il campo base è strutturato con angoli di interesse. Tutti insieme si pianifica la giornata, secondo le necessità di ciascuno e secondo quelle del gruppo: ai bambini chiediamo di esprimere le proprie emozioni, sapendo però che si fa parte di un gruppo". Gli educatori, a rotazione, sono tre: la scuola è aperta dal lunedì al giovedì, ma esiste la possibilità anche di fare l’esperienza di un giorno solo. Il cuore del progetto Ripopolo è rendere di nuovo la vallata del Lamone pienamente abitabile: nel corso di alcuni incontri tenuti con la comunità – il prossimo è fissato per oggi – sono stati diversi i temi sollevati. "Un tempo queste vallate erano vive, piene di servizi. Ci hanno fatto notare che a San Martino c’erano un cinema, un teatro, dei gruppi di lettura, oltre al progetto per un parco fluviale. A noi piacerebbe riportare qui un cineforum, un mercato contadino, un festival per riaprire gli spazi chiusi, anche solo per alcune occasioni. Alcuni potrebbero aiutarci a dare vita ad esempio a residenze artistiche: pensiamo a un’arte pubblica, da portare anche all’interno delle aziende agricole".

Filippo Donati