L’asilo ora è inagibile Raccolta fondi per ripartire

L’alluvione ha colpito pesantemente anche l’asilo di Fondo Stiliano nel quartiere di Lugo Ovest, al momento inagibile. Per sostenere la struttura e fare in modo che i bambini tornino a partire dal prossimo anno scolastico è stata lanciata un’iniziativa di raccolta fondi che si terrà domenica 4 giugno al parco delle Lavandaie. A organizzarla è l’associazione Parco delle Lavandaie con la circoscrizione Lugo Ovest e il patrocinio del Comune di Lugo. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 19 alle 22, prevede l’esibizione dei musicisti della scuola Malerbi, anticipata dall’apertura di uno stand gastronomico con menù a base di piadina e salsiccia, dove sarà possibile cenare in attesa dello spettacolo. "Come presidente della Consulta Lugo Ovest – spiega Fiorenzo Baldini – esprimo soddisfazione per questa iniziativa tesa a dare un aiuto in favore di un servizio pubblico presente nel quartiere ma che è utilizzato da molti bambini di famiglie lughesi".

Nel frattempo, le attività dell’asilo riprenderanno da oggi, all’aperto. La soluzione individuata dalla dirigente Federica Serenari e dagli insegnanti prevede un’organizzazione in due fasi. Fino al 7 giugno i bambini faranno scuola all’aria aperta nel giardino dalle 8 alle 13, senza pasto dal momento che la cucina è nelle stesse condizioni di inagibilità dell’intera struttura. Dall’8 giugno, e fino alla fine dell’anno scolastico, i bambini utilizzeranno invece gli spazi al piano terra della scuola Garibaldi che fa parte dello stesso istituto comprensivo secondo l’orario a tempo pieno e quindi anche con il pasto. L’organizzazione in due fasi è stata adottata anche per la scuola dell’infanzia comunale Capucci che ha ripreso l’attività ieri. Fino al 7 giugno, i bambini più piccoli frequenteranno per metà giornata, con il pasto compreso, al nido Europa mentre i mezzani e i più grandi andranno al centro Il Tondo. Dall’8 giugno tutti i bambini potranno continuare le attività fino al 30 giugno a tempo pieno in alcuni degli spazi della scuola Codazzi. Le soluzioni sono state adottate dopo la riunione a cui hanno partecipato, nei giorni scorsi, il sindaco Davide Ranalli, il vice Luigi Pezzi, il personale dei servizi educativi dell’Unione con coordinatori pedagogici e insegnanti delle coop Zerocento e Il Cerchio, la dirigente del Gherardi, Federica Serenari, i referenti degli insegnanti e i rappresentanti dei genitori. "Vorrei ringraziare il personale dei nostri servizi educativi e dell’ufficio tecnico per il grande lavoro di questi giorni e per la capacità di organizzare soluzioni realizzabili e che ci permettono di ricominciare in tempi brevi – spiega il vice sindaco e assessore alla Scuola Luigi Pezzi –. Un ringraziamento particolare va ai genitori per la comprensione e per la disponibilità a collaborare con noi".

Monia Savioli