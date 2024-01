L’asse Pd, Lega e Pri: "Scambiatore più sicuro"

La notizia è che, per una volta Partito democratico e Lega (con l’aggiunta dei Repubblicani) sono d’accordo su un argomento. Le due forze politiche hanno trovato un punto in comunale sul parcheggio scambiatore a Marina di Ravenna, rispetto al quale serve più sicurezza. E va proprio in questa direzione l’ordine del giorno approvato in consiglio comunale (primo firmatario Giacomo Ercolani della Lega) per rendere l’area di sosta più sicura (qui sono stati commessi diversi furti). Con l’approvazione dell’ordine del giorno, dice Ercolani, "si apre così un percorso per costruire un parcheggio sicuro e fruibile. Le iniziative messe in campo sono volte al contrasto dei furti che hanno caratterizzato il parcheggio nel corso delle ultime estati. La sempre maggiore centralità del parcheggio nelle strategie dell’Amministrazione per i lidi, richiede a mio parere un importante lavoro di adeguamento anche sul piano della sicurezza, le misure proposte nell’odg sono state formulate in trattativa con alcuni rappresentanti di maggioranza, che ringrazio, particolarmente attenti al tema della sicurezza in questa zona". Il documento è infatti frutto di un accordo fra i 3 consiglieri più giovani del consiglio comunale, in ordine dal più giovane al più esperto: Ercolani (Lega), Renald Haxhibeku (Pd) e Andrea Vasi (Pri). È in corso di valutazione, sottolineano i consiglieri, da parte della Polizia Locale, "un impiego maggiore delle pattuglie sul posto oltre ad una più strutturata soluzione come l’ipotesi allo studio per l’installazione di un sistema di video".

È stato chiesto di potenziare la presenza di punti luce mediante l’installazione di ulteriori pali dell’illuminazione anche nella nuova area, oltre che di valutare l’ipotesi di automatizzare il parcheggio scambiatore mediante l’installazione di apparecchiature elettroniche negli ingressi e uscite per la lettura delle targhe. Si chiede inoltre l’installazione agli ingressi di un pratico e visibile display che renda noto il numero degli stalli disponibili.