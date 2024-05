L’assemblea non ha dubbi:: "Non vogliamo la bretella"

Venerdì al Centro Sportivo Aquae Center di Porto Fuori, si è svolta la prima riunione indetta dal Comitato “Io dico no bretella” per pianificare le azioni da intraprendere per proseguire nella battaglia di opposizione al progetto "dell’inutile bretella di Porto Fuori". La sala era gremita. Ricostruisce la serata il Comitato Io dico no bretella’: "La rabbia e lo sdegno erano tante, da 20 anni i portofuoresi si sentono vittime delle decisioni antidemocratiche delle amministrazioni comunali. I cittadini sono stufi di sentire inascoltata la loro voce per il no, le loro firme vanificate, stufi di accorgersi che gli espropri dei loro terreni vadano avanti senza atti amministrativi formali. Uniti da una causa comune i cittadini sono determinati ad andare avanti con tutti i mezzi per fermare la brutale opera di cementificazione di un’importante area verde del paese". Durante la riunione è stata letta la comunicazione dell’ex assessore Enrico Liverani, il quale, nel settembre 2015, "aveva ascoltato le voci dei residenti e sospeso il progetto avviando una contrattazione coi soggetti interessati. Nel 2015 si parlava di “circuitazione”, oggi si parla di “bretella”, la politica è abile nel cambiare il linguaggio. Ma per le cittadine e i cittadini il significato è immutato: non vogliamo altro asfalto e cemento". Ancora: "Chiediamo all’amministrazione di onorare la memoria di questo giovane e lungimirante assessore del loro partito, riconsiderando tale decisione. I tempi stanno cambiando ed è necessario ripensare i piani urbanistici, che non si adattano più alle necessità del territorio, alla crisi climatica che stiamo affrontando e di cui abbiamo pagato le conseguenza solo un anno fa con l’alluvione".