L’assessora Barzaglia lascia: "Per motivi personali"

L’assessora al Bilancio Milena Barzaglia ha rassegnato le dimissioni dalla giunta comunale. All’origine della scelta di fare un passo indietro, come lei racconta, ci sono motivi personali: "Ma continuerò a fare politica per il Pd e il centrosinistra. Il mio impegno non verrà meno. Nei primi giorni del mese di marzo ho comunicato al sindaco Massimo Isola la mia intenzione di portare a termine il percorso da assessora entro il primo semestre 2023. Le motivazioni che mi hanno portata a questa scelta sono strettamente personali e legate esclusivamente al mio percorso personale e familiare. Ho comunque accettato, senza esitazione, di prolungare la mia uscita a seguito degli eventi alluvionali. Posso dire che è stata l’esperienza più impegnativa e potente della mia vita, sia a livello personale che professionale. Tre anni complessi ai quali ho dedicato tutte le mie energie e che mi hanno fatta crescere come persona". A lei rivolge un saluto e un ringraziamento il sindaco Isola: i due, entrambi di origine casolana, sono legati da una grande amicizia. "Da tempo Milena mi aveva comunicato le proprie difficoltà, legate alla sfera personale e privata. Poi è arrivata l’alluvione e su mia richiesta avevamo concordato uno sforzo aggiuntivo per affrontare l’emergenza. Impegno che Milena ha svolto con grande senso di responsabilità e in maniera esemplare".

Il sindaco dovrà dunque individuare una nuova assessora cui affidare, fra le altre, le deleghe a Bilancio, Lavori pubblici e Pari opportunità. Pare che il primo cittadino coglierà l’occasione per apportare qualche modifica alla composizione della giunta. L’assessore al Turismo Federica Rosetti è infatti data anch’essa in uscita: Isola si trova nella probabile condizione di nominare due nuove assessore, dal momento che della giunta fanno già parte quattro uomini. Il sindaco molto probabilmente compirà una scelta in linea con l’equilibrio delle sensibilità politiche nella giunta, nominando un’assessora proveniente da un’area culturale progressista e una dal profilo più centrista. A chi toccherà? Verosimilmente, spiegano da ambienti vicini a Palazzo Manfredi, a personalità che già conoscono la macchina burocratico-amministrativa, provenienti con ogni probabilità dai mondi di Legacoop e di Confcooperative. Originariamente Rosetti era stata nominata in quota Italia Viva: rispetto a due anni fa tuttavia i rapporti fra il Pd e i centristi appaiono incrinati. Isola si consulterà comunque con la dirigenza di Italia Viva, ma il ventaglio di possibilità non è ristretto alla sola cerchia del partito centrista.

Filippo Donati