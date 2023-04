L’assessore Bosi querela per diffamazione il consigliere comunale Padovani

L’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi ha depositato nelle scorse ore una querela per diffamazione contro il consigliere comunale di Area Liberale Gabriele Padovani. Nel mirino un’intervista a Padovani, apparsa su una testata giornalistica online, nella quale il consigliere criticava aspramente Bosi per aver rinnovato l’incarico al timone della Polizia Municipale dell’Unione della Romagna faentina all’attuale comandante Vasco Talenti, imputato per omessa denuncia aggravata, con l’accusa di non essersi mosso contro Valgimigli nel periodo in cui quest’ultimo era ancora un vigile urbano. Un arco temporale durante il quale Massimo Bosi non faceva parte della giunta alla guida della città: la sua esperienza come assessore comincia infatti nel settembre 2020, al termine di un lungo periodo all’opposizione.

L’arresto per estorsione di Valgimigli è invece precedente – data al settembre 2019 – mentre il suo licenziamento (contro cui è stato fatto ricorso) risale al giugno 2020. Successivamente sono poi arrivate per Valgimigli la condanna per estorsione e il patteggiamento per morte come conseguenza di altro reato – l’usura – relativo al caso del noto macellaio faentino suicidatosi nel 2019. Un caso che recentemente si è fra l’altro clamorosamente riaperto, con l’iscrizione di Valgimigli nel registro degli indagati – insieme a un’altra persona – con l’ipotesi di omicidio volontario. "Non posso sopportare di sentire il mio nome accostato a personaggi che hanno ricevuto condanne e che risultano indagati per reati talmente gravi", ha dichiarato l’assessore Massimo Bosi spiegando la decisione di querelare. La frase ‘incriminata’ – che riportiamo ai fini di cronaca della vicenda– sembrerebbe essere quella in cui Padovani si domanda "Bosi ha chiuso gli occhi o è un incompetente conclamato?".