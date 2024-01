L’assessore:: "Teniamo alta l’attenzione"

Sono stati più di uno, ma circoscritti, gli episodi che hanno visto coinvolti giovani e giovanissimi a Faenza nel corso dello scorso anno. Ne è stato fatto cenno sabato mattina nel corso della presentazione annuale delle attività svolte dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. "Nel 2023 abbiamo avuto qualche problema fuori dalle scuole - ha ricordato il comandante Vasco Talenti -. Un paio di situazioni per spintoni su cui siamo intervenuti, che si sono però poi risolte". Fondamentalmente "piccoli episodi sui quali l’amministrazione comunale tiene alta l’attenzione - ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi -. Nella nostra città per il momento non si segnalano gravi problemi di ordine pubblico, anche grazie alle iniziative che vengono svolte in tema di educazione civica e al lavoro svolto delle istituzioni scolastiche. Il dialogo con le scuole da parte dell’amministrazione è inoltre quotidiano".