"L’assistenza ai fragili resta la priorità"

Sala gremita a Cervia, mercoledì sera, per l’incontro del candidato del centrosinistra Mattia Missiroli dedicato al welfare e ai servizi alle persone. Una serata particolarmente sentita dato che ha trattato alcuni argomenti cruciali in tema di servizi essenziali come scuola, terza età, salute e fragilità. Il centrosinistra ha quindi gettato le basi del programma in merito a questi temi e ha illustrato alcune delle linee guida che intende seguire nei prossimi anni per far fronte a nuove esigenze quali calo demografico e necessità di maggiore assistenza agli anziani. Tra i temi considerati prioritari ci sono la necessità di aumentare il servizio di trasporto per anziani, la lotta al bullismo nelle scuole, l’ampliamento della casa di riposo Busignani e continuare a rispondere alle esigenze delle persone fragili. Il candidato Missiroli ha aperto la serata con alcuni punti contenuti nel suo programma: "Con la mia squadra affrontiamo con grande dedizione il tema del welfare. Partiamo da una buona base, spesso poco conosciuta. Penso che la città abbia dimostrato nel tempo una grande disponibilità dell’amministrazione a collaborare con chi si occupa dell’altro. Il nocciolo è non dimenticare mai chi è in difficoltà, ma anzi accompagnarlo. Anche in caso di grandi investimenti economici da parte di terzi, ci sarà sempre un risvolto a beneficio della comunità. La comunità deve rappresentare anche e soprattutto chi da solo non ce la fa. La prossimità deve rispondere a chi in difficoltà e molto spesso anche solo. Questo è il valore aggiunto".

Durante la serata anche l’attuale assessora al Welfare Bianca Maria Manzi ha ricordato le forme di aiuto e solidarietà provenienti da associazioni e privati sia durante la pandemia sia durante l’alluvione. Si è poi difeso il Cau di Cervia, apripista per il sistema regionale, e l’asilo nido comunale Piazzamare, che lo scorso anno ha compiuto 50 anni. Come ha spiegato l’assessore alla Scuola Cesare Zavatta: "In questi ultimi 5 anni abbiamo visto la riapertura della 4° sezione aggiuntiva, dato che la crisi dei nidi privati dovuta alla pandemia, che ne ha visti chiudere 2 su 4, aveva allungato le liste di attesa. Inoltre è stato rinnovato il regolamento di accesso per criteri più chiari e aggiornati, con apertura anche d’estate senza riduzione d’orario per venire incontro alle esigenze di una località turistica. Sono stati introdotti i ’buoni nido’ per chi è escluso dalla graduatoria comunale. Nessun bambino resta a casa".

i.b.