L’associazione Astrofili taglia il traguardo del mezzo secolo

L’Arar (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta) compie quest’anno il mezzo secolo di vita e l’avvenimento sarà celebrato oggi, alle 17, nella Sala Muratori della Biblioteca Classense con due momenti: la presentazione di un volume che racconta i cinquant’anni di storia della associazione e l’inaugurazione nella Manica Lunga della mostra “50 anni in 50 foto”. All’inizio degli anni settanta del secolo scorso padre Giovanni Lambertini, il francescano conventuale della chiesa di San Francesco famoso in città per i suoi presepi meccanici e per la sua passione per l’astronomia, aveva raccolto attorno a sé un gruppo di ragazzi ai quali trasmetteva la passione per l’astronomia e furono proprio questi ragazzi a proporre al religioso di costituire in città una associazione di astrofili.

Padre Lambertini mise subito al corrente don Dino Guerrino Molesi, “altro patito per l’astronomia”, e dopo pochi mesi, il 14 febbraio del 1973 nacque l’associazione degli astrofili in una sala del Ricreatorio Arcivescovile messa a disposizione dal direttore don Ugo Salvatori. Primo presidente il professor Marciano Righini, radioamatore ed esperto di radiotrasmissioni e di ricezioni di immagini dai satelliti artificiali.

Il sodalizio nacque come Ara (Associazione Ravennate Astrofili) e nella seconda riunione alla sigla fu aggiunto una “R” perché una associazione che si rispetti doveva essere intitolata a un personaggio importante. Fu don Molesi a ricordare che alla fine del Seicento morì a Ravenna il cappuccino astronomo Antonius Maria Schirleus de Rheyta, conosciuto negli ambienti come Rheyta, il paese della boemia che gli aveva dato i natali. Ed era un nome di tutto rispetto se al cappuccino astronomo (costruttore di strumenti e autore, fra l’altro, di una delle prime mappe lunari) furono intitolati una valle e un cratere della Luna. Innamorati del cielo, e infatti non sembra casuale che il giorno della fondazione abbia coinciso con la tradizionale festa degli innamorati, i ragazzi dell’Arar si ritagliarono ben presto uno spazio di credibilità nella vita culturale ravennate organizzando iniziative per avvicinare la gente alla scienza del cielo. Dal 1985 l’Arar collaborò attivamente con il Planetario e attualmente agli astrofili ravennati è stata affidata la gestione. In questo suo primo mezzo secolo di vita l’Arar, guidata oggi da Marco Garoni, ha dato prova di una lodevole continuità che non ha mai subito momenti di arresto o fasi di stanca. Un vero esempio di dedizione alla causa della astronomia.

Franco Gàbici