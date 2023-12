L’associazione Auxilia ha realizzato una casa di maternità in Senegal

Auxilia Onlus . ha realizzato una casa di maternità in Senegal nella regione di Casamance, nello specifico nel villaggio di BouKitinghor. Attualmente sono partiti per questa missione umanitaria due medici dell’associazione,. il dottor Antonio Pescini di Cervia e il dottor Gaspare Fazio di Ravenna. La struttura è stata dedicata a Antonio Antonelli, medico psichiatra cervese che ha avuto esperienze di collaborazioni internazionali e che è venuto a mancare prematuramente da alcuni anni. Il centro è stato inaugurato il 1° dicembre di quest’anno, la casa di maternità è stata realizzata da Auxilia onlus con l’aiuto dei propri volontari e grazie alle donazioni dei singoli. La casa di maternità si trova in Senegal presso la frontiera con la Guinea Bissau, è una delle zone più povere dell’area, difficilmente raggiungibile.

Grazie alla realizzazione di questa struttura le donne potranno essere curate e seguite, partorire in sicurezza e nel rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni. Si tratta di un risultato importante per l’associazione che si è impegnata a raggiungere questo obiettivo alcuni anni fa. Ora si potranno aiutare donne che vivono in quella zona in una condizione di emarginazione e di povertà grazie a personale sanitario reperito sul posto e all’aiuto dei nostri volontari inviati dall’Italia.

E poi un appello sia alla generosità e dei benefattori sia agli operatori disponibili a partire con noi per vivere una esperienza formativa e solidale. Per sostenere le attività di Auxilia è possibile effettuare erogazioni liberali al seguente Iban: IT2900627023615CC0150083045. Per informazioni e disponibilità ad attività di volontariato contattare il numero 3773993429.