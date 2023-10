L’associazione dei geni ha sede a Lugo: "Scopriamo e incoraggiamo l’intelligenza"

"L’associazione – dice il vicepresidente di Mensa Italia Filippo Cioni (foto) – nasce dall’assunto che al crescere del quoziente intellettivo i bambini più dotati possano provare disagio o avere problemi di socializzazione e relazione, soprattutto nel periodo scolastico; con la creazione dell’associazione si pensava di poterli aiutare. Attualmente io sono il vicepresidente e la sede legale dell’associazione è casa mia". E infatti, l’associazione Mensa, che oggi a mezzanotte vede decadere le cariche attuali per le nuove elezioni – che si tengono ogni due anni –, attualmente ha la sede legale nazionale a Lugo, proprio nell’abitazione di Filippo Cioni. Ne fanno parte le persone col quoziente intellettivo più alto al mondo: per entrare occorre avere un punteggio minimo di 148 (SD 24) nel test di Cattell.

"L’associazione deve il suo nome alla parola latina che indica la ’tavola’ – dice il vicepresidente – e riunisce persone aventi tutte una stessa caratteristica: un quoziente intellettivo che solo due persone su cento hanno. Il nome Mensa indica proprio la tavola rotonda dove ciascuno porta il proprio bagaglio culturale e quoziente intellettivo: si è tutti allo stesso livello". E per diventare soci, infatti, è necessario superare il test d’ingresso ufficiale dell’associazione. "Per entrare bisogna superare il test con il novantottesimo percentile – afferma Filippo Cioni – il test misura l’intelligenza logica, spaziale e visiva, non quella culturale, ed è somministrato rigorosamente in presenza con un assistente fisico; prevede 45 item, sequenze logiche, da completare in 45 minuti: un fattore che influenza molto la buona riuscita del test è la velocità di intuizione".

Le persone che riescono a superare il test ed entrare nell’associazione, nata nel 1946 ad Oxford e arrivata in Italia nel 1983, collaborano alla buona riuscita dei fini della stessa e partecipano alle tante attività organizzate. "L’associazione ha tre scopi: scoprire e incoraggiare l’intelligenza umana a beneficio dell’umanità, incoraggiare la ricerca sulla natura, le caratteristiche e gli usi dell’intelligenza e incoraggiare i contatti sociali fra i soci per mezzo di conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi". Sono 2.483 attualmente i soci in Italia e 62 soci attivi nella provincia di Ravenna.

Caterina Penazzi