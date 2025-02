L’associazione Fontana compie 14 anni

L’associazione Francesca Fontana compirà 14 anni tra pochi giorni e il bilancio di questi anni è importante. Tra le tante attività c’è quella della raccolta fondi e nei primi 13 anni sono stati donati quasi 90mila euro. L’associazione, nata in memoria di Francesca nata e cresciuta a Pisignano di Cervia e scomparsa nel 2009 all’età di soli vent’anni, negli anni è diventata un punto di riferimento per la comunità del forese ma non solo. Infatti, sono decine le collaborazioni intrecciate nel tempo con enti e associazioni romagnole.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione, infatti, ci sono il sostegno alla borsa di studio Francesca Fontana per giovani universitari istituita nel 2009 dalla Parrocchia di Pisignano e giunta alla XVI edizione, rassegne culturali, concorsi letterari, cene solidali, eventi di sensibilizzazione e incontri utili per informare i cittadini. Insomma, un punto di riferimento della comunità al quale in tanti vogliono partecipare come volontari offrendo il proprio contributo. Il dato complessivo della solidarietà prodotta nei primi 13 anni dell’associazione ha raggiunto la somma importante di oltre 87mila euro con i quali vengono sostenuti: la borsa di studio per giovani universitari Francesca Fontana, l’Ail Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfoma Ravenna - Admo Emilia-Romagna, associazione Amani Cesena, associazione Arcobaleno di Fosso Ghiaia, associazione Prader Willy, Cooperativa Sociale Lo Stelo Cervia - A.V.S.I – Adozione a distanza. Ior, Istituto Oncologico Romagnolo, Parrocchia di Pisignano, Cesenatico e la Malva di Cervia, Telethon - Unicef Sezione Ravenna, Caritas Cannuzzo, Ageop, Cervia Buona.

Tre le iniziative che tornano attese ogni anno. La prima, “Porta di comunità“, l’unica associazione di promozione sociale del forese di Cervia ad essere stata selezionata al bando, che attraverso 8 volontari in forma completamente gratuita ha tenuto aperto questo luogo due volte la settimana, ove ha trovato posto anche il medico di base di Pisignano-Cannuzzo ed ora anche l’infermiera di comunità.

La seconda iniziativa culturale: il concorso letterario “Scrivile“ giunto alla 10ª edizione e che dà valore agli scritti sulle donne con poesie, lettere e racconti brevi sia in italiano che in dialetto romagnolo che riscuote tanto successo l’ultima edizione ha superato i 300 lavori; l’altra iniziativa sono le “Serate con l’autore“ con presentazioni, di libri. La terza iniziativa è quella che dà valore e sostegno alle donne insieme all’associazione Linea Rosa Ravenna. Insieme a Linea Rosa si sostengono serate e iniziative con un valore positivo e di rispetto delle donne e 3 sono le mattonelle apposte nella comunità con la scritta “Cervia città amica delle donne“.

Ilaria Bedeschi