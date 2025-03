L’associazione Fronte comune si lancia in politica

L’associazione Fronte comune, attiva da sei anni in città e di cui fanno parte giovani che studiano e lavorano, passa dall’attivismo alla politica attiva. L’annuncio è arrivato ieri con una nota: "I nostri punti di riferimento sono il municipalismo, l’ecologia integrale, il socialismo democratico, l’europeismo e l’internazionalismo – si legge –. Vogliamo organizzarci politicamente come giovani e come lavoratrici e lavoratori per trasformare la nostra città e renderla più equa, inclusiva, solidale e sostenibile in poche parole: per tutti, per tutte!"

Tra i temi che hanno avuto un peso in questa decisione, si legge nella nota, ci sono "la crisi climatica, la crescita delle disuguaglianze, delle povertà e dell’odio in tutte le sue forme, le alluvioni che hanno ferito la nostra comunità, l’avanzare di forze globali e locali fortemente antidemocratiche, la discussione di riforme aberranti - come il pericoloso decreto sicurezza per citarne uno - non possono e non devono lasciarci indifferenti".

"Alla scarsità imposta dalla necessità di fare profitti sempre maggiori su beni e servizi – si legge poi –, contrapponiamo l’abbondanza radicale dei beni comuni da gestire collettivamente". C’è già il primo passo: "Ci impegneremo fin da subito nella stagione referendaria sui temi della cittadinanza e del lavoro, oltre a iniziare a preparare il cambiamento che vogliamo in città".