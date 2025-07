L’associazione Pangono odv apre una sede a Lugo

Il mondo dell’associazionismo lughese sta per arricchirsi di una nuova realtà. Sabato prossimo, 5 luglio, sarà inaugurata alle 11 in corso Mazzini 26/D la nuova sede dell’associazione di volontariato Pangono odv, che da 25 anni opera fra l’Africa e il Bangladesh, a fianco delle comunità più vulnerabili. Sostiene l’impegno del missionario laico riminese Rudy Bernabini, che da quasi 30 anni si dedica totalmente ai bambini e alle famiglie che si trovano in condizioni di estremo disagio nelle regioni più povere del Bangladesh. Bernabini, eccezionalmente in Italia, sarà presente all’apertura per raccontare l’attività svolta in collaborazione con l’associazione che, nel tempo, ha permesso di realizzare una casa famiglia che accoglie 44 bambini e ragazzi, oltre a sei scuole nei villaggi rurali della zona di Khulna, frequentate da oltre 1.000 alunni e un programma di sostegno a distanza che coinvolge più di 1.000 minori.

"Questa nuova sede non è solo un ufficio – afferma la Presidente di Pangono Odv, Angela Dall’Olio – è un luogo in cui accogliere idee, costruire ponti tra le persone e dare voce a chi spesso non ne ha".

Oltre al racconto di Bernabini si potranno ascoltare, nel corso della giornata e a partire dalle 14.30, anche le testimonianze di cooperanti e volontari e assistere alla proiezione di brevi video che raccontano i progetti in corso a favore dei bambini e delle famiglie nei villaggi di Khulna. "L’inaugurazione della nuova sede – sottolineano i volontari – rappresenta un importante passo per rafforzare la rete di solidarietà e far conoscere sempre più da vicino i volti, le storie e i progetti che ogni giorno rendono concreta la speranza". L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Monia Savioli