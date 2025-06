L’astensionismo fa paura: "Ma con l’informazione si arriva al quorum"

Maria Paola Patuelli, componente del direttivo nazionale ‘Salviamo la Costituzione’, il raggiungimento del quorum appare complicato anche per via degli inviti all’astensione arrivati da Roma, non trova? "Non è la prima volta che accade. Nel 1991 lo fece Craxi in occasione di un importante referendum, e questo accelerò il suo declino. Ma Craxi non era presidente del Senato. È inaudito che Ignazio La Russa lo abbia fatto. È la seconda carica dello Stato, ha giurato sulla Costituzione, che con grande chiarezza dice del diritto, e dovere, di votare. Ma la sua è la cultura del capo pigliatutto".

Il quorum è un miraggio? "L’astensionismo ha toccato grandi numeri. Anche qui a Ravenna alle Amministrative non si è arrivati al 50%. Sfiducia? Indifferenza? Chi ha a cuore la qualità della politica deve preoccuparsi e porsi molti urgenti interrogativi. La Cgil, associazioni e comitati di cittadinanza attiva stanno lavorando in modo diffuso per informare, discutere. Se in questi ultimi giorni i media decidessero di dare più spazio e di creare occasioni di informazione, discussione, confronto, il quorum potrebbe essere raggiunto. In ogni caso, la percentuale dei votanti andrà studiata e interpretata. Se le forze che si dicono progressiste si impegneranno, insieme, ad agire per ricostruire fiducia nella politica e nelle istituzioni, potremmo, noi ‘popolo della Costituzione’, rallegrarci".

Veniamo ai primi quattro quesiti: votare ‘sì’ migliorerà le condizioni di chi lavora? "I quesiti, se vincenti, farebbero rientrare la Costituzione nei luoghi di lavoro. Agli elettori chiedo: se i vostri figli venissero licenziati senza giusta causa – è probabile che la questione riguardi soprattutto persone giovani – vi andrebbe bene così? Chi è assunto prima del marzo 2015 ha diritto alla giusta causa, e dopo il 2015, no? Siamo davanti a diritti diseguali".

Con il sì ai referendum si risolverà la piega del ‘lavoro povero’? "Siamo in un periodo in cui anche grandi economisti stanno scoprendo che la crescita è debole perché i salari sono bassi. Mentre invece chi lavora ha diritto a una vita dignitosa e a un salario giusto. Nell’attuale scenario non solo un licenziamento illegittimo è possibile, ma il risarcimento è definito per legge. Si vuole indebolire e umiliare il lavoratore, e rafforzare l’impresa. Ecco spiegato il senso pure del terzo quesito, che intende fare del lavoro a tempo determinato una eccezione fondata su motivi oggettivi e verificabili, non la norma prevalente. Oggi il lavoro non è solo povero ma pericoloso: in Italia, che ha il primato di incidenti e morti sul lavoro, la responsabilità è di nessuno. Non della impresa appaltante, non delle subappaltate, che spesso sono giuridicamente inafferrabili".

Si voterà anche per riformare la cittadinanza, il tema forse più negletto di tutti. "Può esserci piena partecipazione democratica in un paese dove persone non nate qui, ma che qui, a volte da decenni, vivono, lavorano, pagano le tasse, mettono al mondo figli, non hanno cittadinanza? Solo doveri e non, o pochi, diritti? Dove c’è uguaglianza lo stato delle cose e le relazioni sociali migliorano".

Filippo Donati