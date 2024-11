L’astrofotografo Ayiomamitis a Faenza

L’astrolabio settecentesco che costituisce uno degli elementi più pregiati della collezione della Società Torricelliana è stato ieri oggetto dell’attenzione dell’astronomo greco Anthony Ayiomamitis, noto in tutto il mondo per le sue spettacolari immagini dei maggiori fenomeni astronomici degli ultimi decenni, che puntualmente cattura dai suoi osservatori sparsi tra le colline di Atene, il Parnaso, il Monte Aroania e il mitologico Parnone, che domina l’antica Sparta. Ayiomamitis è arrivato a Faenza per una breve visita, parte del viaggio attraverso l’Europa che lo sta portando a fotografare gli antichi astrolabi, documentando le forme e i colori di quelli che erano i veri ‘motori’ della prima epoca delle esplorazioni: per secoli gli astrolabi sono infatti stati l’unico modo, grazie alle triangolazioni con le stelle, per calcolare la latitudine nel modo più possibile preciso. Il suo progetto è quello di dare vita a una galleria fotografica mondiale dedicata appunto agli astrolabi e agli orologi astronomici. "Ayiomamitis è arrivato qui per un pezzo in particolare – spiega Bruno Casadio, presidente della Palestra della Scienza, che lo ha accompagnato durante la visita insieme a Giovanni Pezzi, vicepresidente della Torricelliana – e cioè un astrolabio realizzato nel ‘700 da Edmund Culpepper, donato poi alla Società Torricelliana dal conte Luigi Zauli Naldi, autore anche della donazioni di un astrolabio prodotto invece in Italia (entrambi sono conservati al sicuro in depositi bancari, ndr)". Impossibile sapere quante miglia di navigazione abbia su di sé quell’astrolabio, o in quali luoghi si sia spinto: "Possiamo però dirci soddisfatti, in quanto entrerà a far parte di una pubblicazione dedicata al corpus degli astrolabi mondiali". Anthony Ayiomamitis ha poi visitato la Palestra della Scienza, dove la sua attenzione è stata attirata in particolare dalle strumentazioni più antiche, quelle possedute da Giovanni Battista Lacchini, oltre che da uno scatto in particolare, "relativo a un’eclissi solare totale che gli Astrofili Faentini fotografarono in Siberia. Ayiomamitis era stupefatto da quanto la foto fosse identica ad una scattata da lui stesso: ce l’ha mostrata, e apparivano effettivamente pressoché uguali. Probabilmente ci trovavamo nello stesso punto della Siberia senza saperlo".

Ayiomamitis è una figura quasi mitica tra gli astrofotografi, in particolare per le immagini del cosmo che ha catturato dai monti della Grecia nel corso di 30 anni di fotografie astronomiche. Una parte del suo lavoro è dedicata alle immagini della Via Lattea o delle costellazioni catturate come sfondo di alcuni monumenti ellenici: le colonne di capo Sounion, le rovine archeologiche di Delphi e Nemea, la porta del Tempio di Nasso.

Filippo Donati