"L’attualità come materia alle medie E lo studio della grafia per mestiere"

L’insegnamento da una parte, la ricerca del falso nelle grafie dall’altra. Due impegni che si sono alimentati a vicenda: docente di italiano, latino, storia e geografia alle medie e perito grafologo del tribunale, prima donna a Ravenna, trent’anni fa, a specializzarsi in questo campo. Adriana Stanghellini Perilli, che il padre Massimo, celebre avvocato e narratore di storia e vicende ravegnane, avrebbe voluto vederla succedergli nella professione, è stata colei che, nella scuola a tempo pieno degli anni 90 coltivò l’attualità, l’esame del mondo attraverso la lettura dei quotidiani. Specializzatasi in grafologia per scoprire firme o testamenti falsi, ha vissuto la veloce evoluzione tecnologica degli strumenti, dalla lente graduata ai microscopi digitali con fibre ottiche. Ed è andata oltre, investigando le caratteristiche della scrittura per correlarle all’orientamento scolastico. Adriana, mi parli di suo padre Massimo, celebre avvocato, scrittore e cultore del dialetto... "Credo che a Ravenna siano ancora molti a ricordarlo. Non per niente l’allora sindaco Mercatali gli fece dono di un quadro in mosaico per onorarlo sia per la lunga professione di avvocato civilista, nel 1989 aveva superato il mezzo secolo di attività, sia per i suoi tanti libri, una ventina, in cui il babbo rievocava, spesso in dialetto, una Ravenna meno...