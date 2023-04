Laudato si’, viaggio fotografico nell’enciclica di papa Francesco

S’intitola ‘Dentro l´anima della nostra casa comune. Viaggio fotografico nell’enciclica Laudato si’’ la mostra fotografica di Sergio Melandri che il vescovo della diocesi di Imola, Giovanni Mosciatti, s’inaugura domani alle 18.30 nel settecentesco santuario della Beata Vergine dell’Arginino, in via Comunetta a un paio di chilometri da Voltana. Dopo il benvenuto da parte dello stesso autore nonchè di sua figlia Enrica Marika (ex funzionaria agenzia Onu per i cambiamenti climatici), per l’occasione moderatrice della serata, seguirà il saluto di Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana. Sarà lo stesso vescovo Mosciatti a fare gli onori di casa, contribuendo all’evento con una relazione dedicata all’enciclica Laudato si’: la Chiesa cattolica e l’impegno per la casa comune. L’evento vedrà inoltre la partecipazione del sindaco di Lugo Davide Ranalli e di Paolo Galletti (Verdi, Emilia Romagna), con relazioni rispettivamente dal titolo ‘L’importanza della cultura come mezzo di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e su stili di vita ecosostenibili’ e ‘Crisi climatica e la sfida del risveglio delle coscienze’. L’evento si concluderà con la presentazione della mostra da parte dell’autore Sergio Melandri e di Mirco Villa, fotografo locale curatore dell’allestimento. Al termine non mancherà un buffet.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 28 maggio (mercoledi, venerdì e domenica ore 16-18.30; sabato 10-12 e 16-18.30), è incentrata su una serie di foto scattate da Sergio Melandri, presidente dell’Azione Cattolica della parrocchia di Voltana e tra i fondatori del Club Fotografico di Voltana, nel corso di viaggi all’estero, dove ha soggiornato per motivi professionali, nell’arco di una trentina d´anni (1975 – 2003). Fotografie che mettono in evidenza la ricerca di un’intima connessione tra natura, spiritualità e società. La genesi di questa mostra è riconducibile al legame che Sergio Melandri, da sempre appassionato di temi ambientali, ha identificato a posteriori tra le testimonianze fotografiche da lui raccolte e alcuni temi affrontati nella Laudato si’, l’enciclica pubblicata da Papa Francesco nel 2015, promotrice di una ‘conversione ecologica’ e un ‘cambiamento di rotta’ necessari alla ‘cura della casa comune. L´enciclica é parte integrante della mostra con paragrafi scelti a corredo delle immagini, mentre il santuario dell´Arginino è stato ritenuto il luogo ideale per accompagnare i visitatori verso una riflessione e ulteriore stimolo alla cura della nostra casa comune.

Luigi Scardovi