L’auditorium di Conselice sarà intitolato a Nerio Cocchi, sindaco dal 1973 al 2004

Domenica prossima, alle 10, ci sarà l’intitolazione dell’auditorium comunale di Conselice a Nerio Cocchi (foto), sindaco di Conselice dal 1973 al 2004. Durante la mattinata sarà presentato l’archivio Nerio Cocchi, costituito dalla documentazione e dalla corrispondenza prodotta durante la sua attività politica presso il Comune di Conselice come assessore, consigliere e sindaco. L’archivio è stato catalogato a titolo completamente gratuito dalla cooperativa sociale "Le Pagine" di Ferrara. Alla cerimonia interverranno la sindaca di Conselice Paola Pula; Patrizia Luciani, presidente della cooperativa "Le Pagine" di Ferrara; Lorenzo Cottignoli, residente della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna; Mario Mazzotti, cooperatore ed ex amministratore locale e regionale. "L’importanza e il ruolo svolto da Nerio Cocchi per la sua comunità come cooperatore e sopratutto come sindaco è un esempio di come valori di tolleranza, determinazione e una visione aperta e concreta si traduca nello sviluppo della propria comunità", ha sottolineato la prima cittadina Paola Pula.

Nato nel 1936 a Conselice, Nerio Cocchi a 24 anni entra nel Consiglio comunale eletto nella lista del Partito comunista italiano e viene nominato assessore alla Cultura e in seguito al Bilancio. Viene poi eletto sindaco nel 1973. "Nerio Cocchi seppe essere espressione di tutti i cittadini, delle loro esigenze, capace nel conflitto sociale di mantenere il dialogo aperto e attento alle novità che si presentavano - continua la sindaca -. Furono anni molto accesi per Conselice, tra contestazioni e atti vandalici, che non minarono la fiducia dei cittadini verso il proprio sindaco".