"L’auditorium va intitolato al grande maestro Arturo Toscanini"

A chi sarà intitolato l’auditorium cittadino quando sarà pronto? Su questo punto mancano certezze, tanto che l’Amministrazione comunale avrebbe deciso di affidare la scelta ai cittadini attraverso forme di consultazione popolare. La soluzione non convince Guido Neri, presidente dell’associazione Amici del teatro Rossini che, oltre ad avere le idee più chiare, diffida delle competenze di chi non è appassionato di teatro. Dal suo punto di vista l’auditorium andrebbe intitolato ad Arturo Toscanini. "Intanto perché a Lugo non c’è una via, un vicolo, un largo, una rotonda intestati al grande direttore d’orchestra – spiega Neri –. Poi perché Lugo ha contratto nei confronti del maestro un debito di riconoscenza fin dal 1902". In quell’anno, infatti, Toscanini diresse, proprio in città, l’Aida di Giuseppe Verdi rappresentata il 7 settembre al teatro Rossini. Già allora il maestro era considerato il più grande direttore d’orchestra del mondo. I motivi che avevano spinto a Lugo una personalità di tale fama sono stati chiariti da Neri grazie a una ricerca condotta in collaborazione con la Biblioteca Trisi e l’Archivio Storico. Nel testo, dal titolo ‘Toscanini’ scritto da Filippo Sacchi, l’autore cita l’episodio chiarendo che la sua trasferta era da collegare all’amicizia stretta con un "modesto contrabbassista, certo Murari, nativo di Lugo". Murari propose al maestro di dirigere a Lugo, che allora contava circa 10.000 abitanti in tutto, e Toscanini accettò.

"Due considerazioni – sottolinea Neri –. Toscanini soleva dire che due cose non capiva nella vita: le donne e l’intonazione dei contrabbassi e proprio un contrabbassista fu l’artefice di uno degli episodi più importanti del repertorio del teatro Rossini. La seconda è che il biografo forse non sapeva che il nostro teatro, benché piccolo, era il più antico della regione e la sua fama era ottima, soprattutto fra i cantanti che ne apprezzavano l’acustica straordinaria. Toscanini sicuramente lo sapeva. Che dire. Grazie a Murari e all’estro toscaniniano. Dalla ‘Vedetta’ apprendiamo che Toscanini rimase a Lugo tre giorni per intense prove a porte chiuse. Infatti, al giornalista che aveva chiesto di assistere alle prove, fu vietato l’ingresso e dovette ripiegare a origliare dal palco del conte Borea, cioè da largo Francesco Balilla Pratella. Se a Fusignano e a Bagnacavallo c’è via Toscanini, a Lugo potremo ringraziare il sommo maestro con l’intitolazione di un luogo sacro alle arti". "Io non sono autorevole o fortunato quando chiedo qualcosa alle Amministrazioni comunali – riflette infine Neri –. Ne è esempio la mia battaglia trentennale coi sindaci di Massa Lombarda per ricordare con una via l’origine massese di Paolo Orfei, capostipite della famosissima dinastia circense. Spero questa volta di avere più fortuna".

Monia Savioli